La preocupante delgadez de María José Suárez entre pullitas a Escassi

Álvaro Muñoz Escassi es el protagonista indiscutible del verano, junto con la que fuese su novia, María José Suárez. Todo hacía indicar que entre ellos habría boda, tras tres años de romance y una gran estabilidad de cara a la galería. Sin embargo, el escándalo llegó cuando se desveló que esa plenitud bien vendida escondía episodios muy oscuros, como así denunció la propia modelo cuando se sentó en ‘De viernes’ a hablar de “infidelidades, prostitución y extorsión”. El jinete salió muy mal parado, aunque antes fue él quien se la jugó a su ex, asegurando que miente cuando le acusa de ser desleal, pues su relación era abierta y flexible, donde otras damas están invitadas a divertirse. La ex Miss España asegura que no sabía nada de eso, pero prefirió que fuese su ex quien se hundiese por sí solo con su versión. Pero no siempre puede mantener el silencio, pues la rabia que siente por dentro aún está latente.

Story de María José Suárez mostrando delgadez Instagram

Son muchas las mujeres que han subido a la palestra estos días para reclamar su hueco en el listado de supuestas conquistas del jinete. También Hiba Abouk, que primero negaba que tuviese más que una amistad con Escassi, para después ceder a la presión y la evidencia de las fotos y confirmar que se lo está pasando pipa con él. Un movimiento similar al demostrado por él, que al principio negó su vínculo con la actriz para después confirmar su idilio. Eso sí, no se conformó con decir que está conociéndola y que podría tener algo bonito junto a ella, sino que ha aprovechado la ocasión para cargar contra su exnovia, que tampoco se ha quedado callada.

Primero fueron pullitas a través de los micrófonos de los reporteros. Después dieron el paso de sentarse en un plató de televisión. Ahora la batalla se libra en las redes sociales. Así comenzó Álvaro Muñoz Escassi tras confirmar su romance con Hiba Abouk, poniéndose en la piel de su exnovia: “La ira, el resentimiento, el odio… todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. La vida no funciona así. Tú bebes veneno, tú mueres. Esta es una vida muy injusta”, reflexionaba a modo de indirecta un tanto maliciosa en su cuenta de Instagram. No tardó mucho la modelo en responderle de la misma manera, con dardos envenenados lanzados al vuelo y que hacen diana con precisión: “Lo bueno de este verano es que no me ha hecho falta operación bikini. Me he quedado fit fit”, publicaba ella.

Aunque trate de tomárselo con humor y mostrar su lado más positivo, lo cierto es que está siendo un verano horrible para María José Suárez. Su descalabro amoroso de Álvaro Muñoz Escassi le ha obligado a reformular su vida, no sin antes noches en vela, falta de apetito y viendo cómo su cuerpo sufre los estragos del desamor. Algo que no le es ajeno, pues años atrás tuvo que enfrentarse también al dolor, como así ha rescatado recientemente a través de una foto del que cree que fue el peor verano de su vida: “Esta foto me la hice en el peor verano de mi vida, en 2010, y lejos de odiarla recurro a ella muchas veces cuando necesito la confirmación de que todo pasa. A todas las que estáis pasando una situación parecida, deciros que os abrazo, que somos valientes, luchadoras, buenas madres, emprendedoras y que nada ni nadie va a pagar nuestra luz. Esto también pasará”, escribía hace tan solo unos días por la misma vía en la que muestra cómo su cuerpo ha sufrido las consecuencias de saberse traicionada.