A espaldas de la familia: los homenajes extraoficiales que desafían a los Varga Llosa

Mario Vargas Llosaha perdido la vida a los 89 años de edad. Lo hacía tan solo dos semanas después de celebrar su cumpleaños, rodeado de su familia, feliz y, sobre todo, en paz. Mucho revuelo hay sobre las circunstancias que rodean a su pérdida, pues en un primer momento se ha silenciado la causa. Después se habló de una neumonía para darle explicación, pero este martes se sube la apuesta y se reconoce que llevaba cinco años batallando contra una “enfermedad grave” que vivía en silencio y su entorno conocía. Les han acusado de mentir.

Sea como fuere, esto no resta el cariño y la admiración que se tiene por el escritor peruano, uno de los mayores referentes culturales del país del siglo XX. Pese a su popularidad y la importancia de su figura en su territorio y también a nivel internacional, la familia piensa respetar su última voluntad. Quería que se le despidiese en la intimidad, sin ningún tipo de acto público, para que el duelo no se convierta en espectáculo y dé paso a dimes y diretes por quién acude, quién falta a la cita… Sin embargo, a espaldas de la familia se están saltando esta premisa de discreción y se están realizando ya numerosos homenajes y gestos públicos.

Los hijos de Mario Vargas Llosa tras su pérdida Gtres

Las despedidas extraoficiales a Mario Vargas Llosa

Los restos mortales del Nobel han sido incinerados y depositados en dos urnas. Después fueron trasladados al domicilio familiar, donde serían velados en la más estricta intimidad. Se cumplía así el expreso deseo del escritor y también lo que decían sus hijos que harían. Pedían respeto para vivir el duelo a su manera, subrayando que no habrá ningún tipo de homenaje para su padre de cara a la galería. Todo se haría con discreción. No obstante, no han podido controlar que de manera extraoficial se despidan de él, más allá de las redes sociales.

Además del aluvión de condolencias, se están instalando en numerosos ayuntamientos improvisadas capillas o puntos de encuentro para llorar su pérdida y honrar a su memoria. Así, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se ha habilitado un libro de condolencias en la segunda planta de la biblioteca municipal Mario Vargas Llosa, levantada en la calle Barceló 4. Aquí, todo el que lo desee puede acudir a escribir su mensaje de despedida, que después se hará llegar a la familia del escritor peruano.

Entrevista a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura Alberto R. Roldan La Razón

Pero Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, ya ha dejado constancia pública de que realizará su propio acto en homenaje a su destacada figura. Además, anuncia que le concede “la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo: “Los Premios de Cultura de este año estarán dedicados a su obra. En la Hispanidad 2025, además, habrá eventos especiales en torno a su figura”, destacaba. Además, Pedro Sánchez ha querido mover ficha y le ha entregado la Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X el Sabio a título póstumo un día después de su muerte.

También en Cáceres han querido hacer una ceremonia pública, en contra de la voluntad del finado y su familia. La ciudad extremeña acogerá entre el 22 y el 25 de octubre la VI edición del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. La primera vez que este acontecimiento se realiza en España, también el primero en su ausencia. De ahí que se esté preparando que incluya un sentido homenaje, además de reconocerse la mejor novela en español publicada en 2023 y 2024. El ganador se llevará un cheque de 100.000 dólares.