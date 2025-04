Álvaro, hijo de Mario Vargas Llosa, acusado de “mentir muchísimo” para atacar a Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa falleció el pasado domingo 13 de abril a consecuencia de una neumonía. Tenía 89 años y acababa de reunir a su familia tan solo dos semanas atrás para celebrar su aniversario. Nada hacía presagiar lo que iba a suceder, aunque ahora se ha desvelado que llevaba cinco años batallando contra una enfermedad incurable. Al menos falleció sintiendo el cariño de los suyos, rodeado de su familia, íntimos amigos y, sobre todo, en paz.

Dejó atrás los escándalos que le rodearon cuando era pareja de Isabel Preysler, que se enteró de la trágica noticia por una llamada y aún permanece en shock y sin intención alguna de pronunciarse. Pero con su muerte no ha terminado la polémica, pues ahora el foco se traslada a sus hijos. Especialmente a Álvaro, quien ha ejercido de portavoz de la familia en tan duras circunstancias. Lo hace, según Pilar Vidal, contando “mentiras”.

Los hijos de Mario Vargas Llosa tras su pérdida Gtres

Las “mentiras” del hijo de Mario Vargas Llosa

Este martes desde ‘El país’ se ha dado a conocer que el escritor premiado con un Nobel fue diagnosticado con una “enfermedad grave” en el verano de 2020. Desde hace cinco años su realidad estaba siendo silenciada y ocultada por su entorno. Cuando surgía preocupación tras sus apariciones públicas, negaban cualquier incidencia y cargaban incluso contra la prensa: “No quiso hacerlo público, pero su entorno más íntimo lo sabía”, añadían desde el citado medio.

Pilar Vidal ha sido muy crítica al conocer esta “enfermedad grave” que libraba el marido de Patricia Llosa en la intimidad. La periodista ha cargado duramente contra Álvaro Vargas Llosa: “No sólo me quiso negar, sino que además me llamó mentecata”, se queja la colaboradora de ‘Espejo Público’. Molesta, ahora se cobra su venganza: “Yo estaba harta de que hubiese esa exhibición de su padre por la calle, ya en un estado tan saludable como se le veía. A mí me parecía innecesario. Él me respondía entonces con fotos organizadas. Con posados para callar. Y todo para hoy salir en el periódico donde él fue columnista durante muchísimos años diciendo que había una enfermedad sin cura, volviendo a utilizar esa enfermedad para decir como que su padre se apartó de Isabel Preysler porque estaba enfermo”.

Los hijos de Mario Vargas Llosa en su funeral en Lima, Perú Gtres

La colaboradora del programa de Antena 3 está muy cabreada por la forma de actuar de Álvaro Vargas Llosa. Mantiene que ha sido él precisamente quien ha dado a conocer, de manera “intencionada”, esta enfermedad incurable de su padre para señalar a Isabel Preysler. Y es que meses después de su diagnóstico rompería con la filipina, concretamente en diciembre del 2020. El escritor redactó cartas a sus hijos cuando supo su final, Pilar Vidal quiere tener acceso a ellas para demostrar que ha sido engañada, igual que el resto del público: “Quiero ver esa carta. Desde aquí le reto. Para mí sólo hay una cosa y es que a mí me parece que Álvaro miente muchísimo. Miente muchísimo”, reitera. “Cada vez que hablan mienten. Primero era que yo era una mentecata y no estaba enfermo. Después que había muerto de una neumonía. Luego que su padre sólo tenía achaques de la edad. En el cumpleaños, diciendo que tenía un equipo multidisciplinar…”.