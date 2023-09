Esta es la razón por la que Paloma Cuevas ha dicho “no” a casarse con Luis Miguel

Desde que cruzaron la línea de la amistad y se convirtieron en pareja, la relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel ha ido viento en popa. La pareja no oculta su amor y las muestras de cariño públicas se han sucedido en los últimos meses, una escenificación de sus sentimientos que invitaba a pensar que ya sonaban campanas de boda.

De hecho, Checo Pérez, uno de los allegados de Luis Miguel, confirmó hace poco que ya había un anillo de compromiso sobre la mesa: “Yo lo único que les digo es que se preparen para ver ese anillo de compromiso. Es un anillo muy grande, hay una empresa muy grande en el mundo que sabe cuántos quilates tiene”.

Es más, según indicó Paloma García-Pelayo en “Y ahora Sonsoles”, el artista mexicano ya habría pedido matrimonio a la diseñadora, pero la respuesta no fue la esperada. Por muy enamorada que esté, la socialité considera que ahora no es el momento para dar el siguiente paso y caminar juntos hacia el altar. “Prefiere esperar un tiempo y que todo se asiente. Ella está encantada, feliz y teniendo una vida que no cambia por nada pero ha dicho que 'no de momento'. Han hablado de boda pero ella tiene ahora otras prioridades”, explicó la periodista.

Luis Miguel y Paloma Cuevas Fotomontaje La Razón

Se trata de un “no” que podría tornarse en “sí” en un futuro próximo, puesto que la boda se encuentra entre los planes de la pareja, aunque todavía es pronto para hablar de fechas. “Se entiende que es un 'sí pero no de momento'. Pero vamos han hablado de boda y lo tienen previsto, aunque no puedo confirmar fechas porque él tiene una gira por delante. Será en 2024 o cuando acabe. Lo han hablado ya hace cierto tiempo. Están pensando en dar ese paso, aunque ella prefiere esperar”, indicó García-Pelayo.

Aun así, esta negativa no ha afectado al amor que ambos se profesan y Luis Miguel ha entendido a la perfección que Paloma Cuevas prefiera esperar antes de volver a darse el “sí, quiero”, esperemos que esta vez de forma definitiva.