Paloma Cuevas, vestida de novia, se pronuncia sobre su posible boda con Luis Miguel

Paloma Cuevas está atravesando una de sus épocas más dulces, tanto a nivel profesional como sentimental. La empresaria ha recuperado la sonrisa al lado de Luis Miguel y su relación cada día está más consolidada. Junto a él, conforma una de las parejas que más titulares y miradas acapara y cada uno de sus movimientos genera un gran interés mediático, a pesar de la gran discreción de ambos por intentar vivir su romance en la más estricta intimidad. Después de muchos meses de rumores y especulaciones, por fin se dejaban ver juntos en París. Paloma y Luis Miguel asistían a la boda de Daniel, el hijo de Rosa Clará, y daban el pistoletazo de salida a unas merecidas vacaciones de verano por el Mediterráneo.

Después de vivir unos días de desconexión en alta mar, la pareja retomaba sus respectivas agendas y compromisos y ayer, Paloma Cuevas era galardonada con la Medalla de Oro Mayte Spínola en Moda por su labor como diseñadora. La empresaria reaparecía públicamente por primera vez tras sus vacaciones con Luis Miguel, radiante y vestida de novia, con un impresionante vestido blanco de encaje, en compañía de Rosa Clará. Muy emocionada, y sin la compañía de sus hijas y de su pareja, le dedicaba el premio a sus pequeñas y a sus progenitores. "Estoy muy bien, y muy contenta por esta medalla gracias", declaraba Cuevas, sin dejar de sonreír.

Paloma Cuevas en la ceremonia de las Medallas de Oro Mayte Spínola Instagram

A la salida del evento, los medios que la esperaban no dudaban en preguntarle sobre una posible boda con Luis Miguel. Siempre tan discreta y educada, la empresaria, muy agradecida por el cariño de la prensa, daba las gracias a todos los compañeros que la esperaban delante de su coche. Aunque no se pronunció sobre el asunto en cuestión, Paloma Cuevas, muy feliz, se rio de las preguntas y solo pudo responder que "gracias". Es innegable que la diseñadora está muy enamorada del artista y ha recuperado de nuevo la ilusión en el amor tras su sonada separación con Enrique Ponce. Aunque ella siga manteniendo ese perfil bajo, su circulo más cercano sí que se ha pronunciado sobre esta futura boda, como su padre Victoriano, que no puede estar más feliz de ver a su hija brillar de nuevo.