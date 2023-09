El misterioso regalo que ha recibido Paloma Cuevas por su cumpleaños valorado en miles de euros

Ayer Paloma Cuevas cumplió 51 años y disfrutó de un día muy especial junto a los suyos en Madrid. La empresaria, después de su polémica separación con Enrique Ponce, ha vuelto a recuperar la sonrisa al lado de Luis Miguel y su romance cada día está más consolidado. A pesar de sus intentos por llevar su noviazgo con la mayor discreción posible, lo cierto es que se han convertido en una de las parejas que más miradas y titulares acapara. Cada vez más enamorados, suenan día a día con más fuerza los rumores entre un posible matrimonio entre ambos en los próximos meses, si no lo han contraído ya en secreto.

Paloma Cuevas disfrutó de su cumpleaños como un día más y sin ninguna celebración especial, en compañía de sus hijas y sin Luis Miguel. El artista se encontraba en Chile por uno de los conciertos de su gira y algunas informaciones apuntaban a que podría haberse desplazado a Madrid para darle una sorpresa a la empresaria. Pero lo cierto es que no ha habido ni rastro del cantante y no se ha podido confirmar si, finalmente, voló a la capital para reencontrarse con su pareja por su 51 aniversario. Eso sí, parece ser que no se ha querido olvidar de ella en este día tan especial para la exmujer de Enrique Ponce y la hija de Victoriano Cuevas ha recibido un impresionante regalo de cumpleaños en su domicilio. Se trata de un enorme ramo 500 rosas rojas valorado en 3000 euros y todo apunta a que se lo habría enviado Luis Miguel.

Cabe recordar el artista, por la muerte del artista Juan Gabriel, envió 500 rosas blancas en forma de corona al artista mexicano. Este detalle ha sido el que ha llevado a sospechar de que haya sido Luis Miguel el artífice de este regalo tan romántico para Paloma Cuevas por su 51 cumpleaños.

A pesar de intentar vivir su romance en la más estricta intimidad, poco a poco han dejado de esconderse y la empresaria comparte en sus redes numeras historias de Luis Miguel, desde sus canciones a sus conciertos. Paloma Cuevas admira profundamente al artista y se ha convertido en su mayor fan, acompañándole, siempre que puede, en todos shows.