Este es el motivo por el que Adrián Lastra y Clara Chaín han roto

Adrián Lastra y Clara Chaín han roto su relación. La pareja, que se llevaba 14 años, se conocieron en 2020 y desde el primer momento hicieron a sus seguidores partícipes de su historia de amor. Lastra estaba profundamente enamorado de la actriz y así lo mostraba en sus redes sociales donde aún continúan las fotos de esa relación. No ha habido terceras personas, simplemente, aunque se siguen queriendo mucho, viven momentos vitales distintos, motivo por el que han decidido poner punto y final a su noviazgo.

Adrián Lastra, uno de los actores más queridos del panorama español tras saltar a la fama por su papel de Pedro en "Velvet", había anunciado hace unos días que había tenido un accidente de moto que le impedía terminar su gira de Medusa. Aunque aseguraba que estaría recuperado el día 25 para volver a subirse al escenario con "Grease, el musical".

Estos días no muestra ese carácter alegre y valiente al que tiene acostumbrados a sus miles de seguidores. "Pues si. Confirmamos. Hoy ha sido un día de mierda. Buenas noches Y sed felices. Mañana será un día mejor", afirmaba en un post. El intérprete de la película "Primos" publicaba poco después otro sincero mensaje. «Nunca he sido de poner mis mierdas para 'la galería'. Pero me apetecía decir como me sentía... Hay veces que los días se hacen duros pero hay días que son más duros que otros. Incluso los minutos pesan», revelaba a todos sus seguidores sin detallar los motivos que le han llevado a estar en esa situación.

«Siempre me muestro como 'Adri que bien lo llevas', 'Adri como mola como te tomas todo con sentido del humor', pero el Adri de verdad lleva la profesión por dentro. No me gusta mostrar las mierdas porque no es cuestión de dar pena, ni lástima, ni mucho menos hacer esto por 'likes'. Solo quería gritar el susurro de la fragilidad. Ahora sí, mañana será más y mejor y poco a poco a intentar bailar la vida», zanjaba su mensaje.

«Una de las personas más especiales que he conocido en toda mi vida. Gracias por mirar cómo miras, por vivir de una forma tan valiente y sobre todo, gracias por querer de esa forma. Te quiero mucho y me encanta decirlo en voz alta», le dedicaba Lastra unas bonitas palabras a su entonces pareja. Clara Chaín, por su parte, ya ha borrado cualquier rastro del actor en sus redes sociales. Una relación que ha durado cuatro años.