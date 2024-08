Adrián Lastra sufre un grave accidente de tráfico y tiene que ser operado

Adrián Lastra vio su vida pasar ante sus ojos. El actor sufrió este martes 13 de agosto un accidente de tráfico mientras circulaba con su motocicleta, un choque grave que le causó heridas severas por las que tuvo que ser intervenido de urgencia, tal y como él mismo ha explicado en sus redes sociales.

“Antes de nada… ¡Estoy bien! Quiero dar toda la información antes de que se filtre de cualquier manera a los medios de comunicación. El martes tuve un accidente de moto bastante aparatoso y tuve mucha suerte, la verdad… Bueno, entre suerte y que estoy fuerte también”, comienza diciendo con humor el artista.

Lastra ha explicado el alcance de sus lesiones, algunas tan graves que incluso corrió el riesgo de perder una de sus falanges, aunque por fortuna no ha habido que lamentar males mayores a unas cuantas fracturas. “Me tuvieron que operar de cirugía plástica la mano izquierda, el dedo índice y anular. El anular con fractura de la última falange, con el riesgo de amputarla, ¡pero pudieron salvarla! Y luego otra operación en el pie izquierdo con fractura abierta con luxación del metatarso del dedo meñique, con ese regalito que veis en la foto de las agujas por fuera. Y luego algún rasguño que otro”, indica el actor, que se encontraba inmerso en plena gira de “Medusa”, la obra de teatro que protagoniza y por desgracia tendrá que dejar aparcada.

“Obviamente no puedo terminar la gira de ‘Medusa’, con lo que me da mucha rabia… pero sí anuncio que yo, esté cómo esté, a finales de septiembre estreno en musical de ‘Grease’ en el teatro Apolo de Madrid”, expone Lastra.

Aun así, el artista se toma lo ocurrido con optimismo y comparte la valiosa lección que ha aprendido: “¿Qué saco con todo esto? Lo primero. ‘Adri, estás bien, no te preocupes’. Y sobre todo que en un susto se te puede ir todo a la mierda, para que me esté preocupando muchas veces de absurdeces… ¡Que sigamos bailando la vida, aunque yo de momento sea cojeando!”.

Operación reciente

Hace poco más de un mes, el actor tuvo que pasar también por quirófano después de que su médico encontrara algo preocupante en su garganta tras una exploración rutinaria. “Ayer me tuvieron que meter de 'urgencias' en quirófano porque tenía una consulta con el otorrino y al abrir la boca, me vio una cosa en la garganta (algo que yo sabía que tenía, pero siempre me decían que no pasaba nada) y el doctor me dijo: 'Esto no puede estar ahí... te lo tengo que quitar ya’”, explicó Lastra, que también tuvo suerte en aquella primera intervención: “Pero salgo de lujo y como un toro. Todo perfecto”.