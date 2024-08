Esther Vaquero: «Doña Letizia es una suerte de Reina, inteligente y culta. Sigue siendo periodista»

A principios de julio advertía en redes que con dos niños quizá necesitaría “vacaciones de las vacaciones”. Al preguntarle por ese no descanso anunciado, Esther Vaquero (Salamanca, 1982) se desahoga con la naturalidad y honestidad que se le intuye al otro lado de la pantalla: «Es que con ellos todo se hace en intensidad máxima -confiesa- Además de gestionar comidas, higiene y demás asuntos básicos, mis hijos tienen necesidades y demandas diferentes, se pelean de vez en cuando -como buenos hermanos- y todo eso consume mucha energía. Ahora que he vuelto al trabajo los echo mucho de menos». Con Vicente Vallés de descanso estival, en agosto presenta en solitario el informativo de las nueve, de Antena 3. Hace años, cubría las ausencias de Susanna Griso en «Espejo Público» y les aseguro que trabajar a su lado, por su calidez humana y su compañerismo, es bastante parejo a veranear.

Desde hace siete años, cuenta lo que pasa en el mundo junto a Vicente Vallés. ¿Cómo definiría la dupla que forman?

Somos dos compañeros muy bien avenidos. Vicente es el mejor analista político que conozco. Siempre le digo que envidio su «base de datos», porque recuerda fechas y acontecimientos con una nitidez bestial. La experiencia hace al maestro, y él lo es. Los dos amamos el periodismo de calidad y el trabajo honesto, así que nos aportamos mucho.

Su informativo es el más visto en la noche. El de Sandra Golpe, al mediodía, y el fin de semana dominan Matías Prats y Mónica Carrillo. ¿Por qué la gente se informa en Antena 3?

Es verdad que cuando se ocurre algo muy potente informativamente, la gente busca Antena 3. Lo comprobé en mis años en “Espejo Público” y ahora en el informativo líder. Y es un orgullo.

Este agosto le ha tocado la llegada de Kamala Harris y la nueva fuga de Carles Puigdemont. ¿Algún pronóstico otoñal para estos políticos?

Kamala Harris está muy fuerte, escalando puestos en los estados clave y recaudando tanto dinero que difícilmente lo podrá gastar en la campaña. Su llegada ha sido un revulsivo. Sobre Puigdemont, poco pronóstico podría hacer. A todos nos pilló por sorpresa su última huida.

Salmantina en Madrid, en la localidad de El Cubo de Don Sancho es la hija de Carmen y Pepe. ¿Cómo eran y cómo son sus veranos allí?

Memorables. De pequeña me encantaba compartir casa con mis primos. Yo me crié en Salamanca, pero pasar allí los veranos me ha dado muchos de los mejores amigos de mi vida. Un pueblo es sencillez, autenticidad y libertad, y me encanta que mis hijos lo disfruten ahora.

Suele participar en eventos relacionados con la salud. ¿Con qué rutinas acuna la propia?

Nunca he sido una devota del deporte, pero últimamente salgo a correr o caminar a primera hora y después hago pilates en casa. Me quita muchas telarañas de la cabeza.

Como presentadora titular del Premio Planeta. ¿Ya tiene anécdotas como para escribir un libro?

Hemos sufrido en directo el desmayo de algún miembro del jurado, que la portavoz confunda el nombre del finalista y el ganador… Por ahora, todo ha sido solventable y lo recordamos con una sonrisa.

Además tiene un podcast titulado «Aprendiendo a ser padres». La teoría se la está trabajando. ¿Cómo avanza con la práctica?

Hago lo que puedo (risas) Soy una madre muy presente y muy pendiente, pero también les dejo el margen necesario para que se equivoquen y aprendan. Oliver acaba de cumplir 8 años y Emma hará cinco, en breve. Los adoro. Con mi horario es complicado conciliar -siempre me pierdo las tardes de parque- pero intento compensar comiendo con ellos todos los días.

Fue reemplazo de Griso y todos destacan su destreza para el magazine. ¿Se atrevería con el entretenimiento si llegara o llegase? ¿Qué otros caminos dentro del periodismo le apetece explorar?

Me encantan los informativos, pero también disfruto mucho quitándome el corsé. Me gustan la naturalidad y la improvisación. Mi espinita clavada es poder hacer radio.

De su ocio, se conoce su devoción por Aerosmith y Bon Jovi. ¿Qué otros artistas campan en su playlist?

Adele, Imagine Dragons, Mäneskin, Bruno Mars, Maroon 5… En español me encantan Vetusta Morla, M-Clan, Rayden y hace poco he descubierto a La la love you.

Todos los que conocen a doña Letizia destacan su curiosidad. Hace poco volvió a coincidir con ella en un macro estudio sobre la violencia de género. ¿Y cómo es ella?

Es una suerte de Reina, una mujer inteligente, culta y muy comprometida. Nos invitó a Zarzuela para presentarle ese macro estudio y me encantó comprobar lo interesada e informada que estaba. Nuestra reina sigue siendo periodista.