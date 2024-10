Esto es lo que piensa Haakon de Noruega de Marius Borg, el hijo de Mette-Marit

El año pasado el príncipe Haakon de Noruega lanzó su autobiografía, por su 50 cumpleaños, que ahora está siendo examinada por el periodista noruego Kjetil Østli. En ese libro, el hijo del rey Harald y la reina Sonia cuenta cómo Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, llegó a su vida, cómo asumió de golpe la paternidad y como han crecido juntos. "He tenido a Marius en mi vida desde que tenía dos años. Al principio probablemente pensó que era complicado relacionarse conmigo. Tuve que ir poco a poco hasta llegar a su interior, pero pronto encontramos la manera", relata el príncipe heredero. "Desde que Marius tenía tres años vivimos juntos con bastante regularidad. De repente Mette tuvo que hacer algo y allí nos quedamos él y yo. Tenía tres años y se perdió en alguna parte. Me sentí inseguro, la gente me miraba y probablemente pensaba: ¡Ese chico no debería estar con el príncipe heredero! Pero me encantaba estar con Marius".

"Recuerdo una Semana Santa en Sikkilsdalen. Habíamos participado en la tradicional carrera en Setra. Mette había vuelto a la cabaña, yo estaba fuera con Marius,entonces él se cansó muchísimo y se puso muy triste. Se acostó y no quiso moverse mientras la prensa filmaba y tomaba fotografías. Yo pensaba: ¿qué harían los expertos? Lo resolví como pude: Si vuelves a casa ahora comeremos unos dulces. La prensa lo escucho, no es que fuera mi mejor actuación...", revela Haakon.

La princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Gtres

"Marius era un joven muy divertido e increíblemente dulce. Y luego resulto ser muy bueno con las las actividades físicas. Desde pequeño le gustó el slalom, le gustaba salir y saltar, esquiar en el agua, surfear, hacer wakeboard, todo tipo de actividades así. Desde el principio vi lo bien que controlaba su cuerpo, lo rápido que dominaba los saltos en trampolín y los trucos en el agua. Desde los tres años practicaba esquí alpino y poco después practicaba surf", explica Haakon al periodista.

"Toda la alegría que conllevó estar con él, hizo que fuera aún más natural asumir el papel de padre. La responsabilidad puede ser positiva. Eres útil si alguien te necesita. Hay algo agradable en eso. Tengo tres hijos de los que estoy increíblemente orgulloso. Es un regalo tener personas en tu vida con las que realmente disfrutas. Hemos tenido suerte", contó el príncipe para el libro dejando claro que Marius es uno más entre sus hijos biológicos.