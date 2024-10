La víctima de Marius Borg rompe su silencio desde el exilio

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega está en el ojo del huracán y poco o nada puede hacer para sofocar el fuego, ahora que ya se ha descontrolado. Aunque sus problemas vienen de lejos, lo cierto es que la polémica se ha cernido sobre él y su familia tras ser detenido por un delito de violencia de género contra su novia, ahora ex, tras agredirla física y psicológicamente. Incluso aparecieron cuchillos clavados en la pared el día que la policía acudió a detenerle y los servicios de emergencia a atenderla a ella. Desde entonces, Nora Haukland ha guardado silencio, dejando que sea Marius Borg quien responda por sus acciones. Así lo hizo ante los medios, pidiendo perdón a la víctima, reconociendo la veracidad de las acusaciones y excusándose en adicciones varias y problemas de salud mental. Después llegó una segunda detención por saltarse la orden de alejamiento amenazando a su ex y la detención de un asesino a sueldo que había sido contratado para matar a la joven. Ahora, ella se ha visto obligada a romper su silencio, pues considera que la discreción pone en peligro su vida.

La princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Gtres

Lo ha hecho a través de su primera y escueta entrevista, concedida a la revista alemana ‘Bunte’, alejándose de que pueda maquillarse su verdad en un medio noruego. Y es que desde el principio se ha denunciado un posible trato de favor hacia el hijastro del príncipe Haakon de Noruega, al tardar mucho en prestar declaración por sus delitos confesados en público, así como por seguir siendo mimado por su madre como si nada hubiese sucedido. Está inmerso en una vorágine de controversia que incluso podría acarrearle una condena a prisión, pero él parece estar tranquilo. Quizá no tanto después de ver lo que ha contado su exnovia, dispuesta a que se conozca todo aquello que se está silenciando.

Lo primero que ha dicho es que Marius Borg no solo se ha saltado la orden de alejamiento una vez, sino que han sido dos. Tan solo ha saltado a la prensa una. Dos semanas atrás fue nuevamente detenido bajo los efectos de la cocaína, MDMA y THC, como así afirma el citado diario alemán. Un medio que hace hincapié en que se trata de una situación ya habitual, que la Familia Real conoce y sufre desde hace años, pero que no saben cómo atajar sin caer en mayores escándalos. Y es que después de años siendo rebelde, ahora también ha comenzado a desplegar una actitud violenta. Aun así, no logran librarse de los escándalos, pues se ha terminado filtrando que el primogénito de la princesa Mette-Marit realizaba desenfrenadas fiestas en la residencia real de Skaugum o que en una de ellas terminó estrellando un coche en su interior. Por cierto, fiestas que estaban siendo pagadas con tarjetas de crédito de la Corona, es decir, en la prensa noruega se le ha señalado por robar fondos a la Institución y su familia.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit Gtres

Nora Haukland se ha cansado de esconderse, aunque ahora se atreve a hablar desde el exilio. Se queja de que el miedo que siente le ha obligado a hacer las maletas y huir de Noruega, pues ha recibido severas amenazas de muerte desde que detuviesen a Marius Borg. De hecho, ha mostrado al diario alemán con el que se ha confesado los correos electrónicos que ha recibido este tiempo. Unas amenazas que estarían relacionadas con la detención de un asesino a sueldo que había sido contratado con el encargo de “silenciarla”. No lo consiguió, pues ha puesto kilómetros de distancia de su vida, huyendo de su exnovio y sus influencias, para romper su silencio.