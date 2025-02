Esto es lo que piensa realmente David Rodríguez de Merchi, la madre de Anabel Pantoja

El caso de Anabel Pantoja continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. La influencer ha vuelto a ser la protagonista de las portadas del kiosco de esta semana y todas las miradas siguen puestas en Arguineguín y en su núcleo duro, que ha vuelto a retomar su vida tras el ingreso de Alma, como es el caso de David Rodriguez, padre de la menor, y Merchi Bernal, madre de la influencer.

A lo largo de estos últimos días se ha puesto en tela de juicio la verdadera relación que mantiene el fisioterapeuta y su suegra, además del presunto distanciamiento de la pareja a raíz de filtrarse la declaración de David.

Sobre el novio de Anabel y Merchi, Leticia Requejo ha arrojado luz al asunto en "TardeAr", desvelando cuál es la verdadera relación que mantienen y lo que piensa David de la madre de Anabel.

"A mí me descartan por completo que la relación de Merchi y David esté mal", ha asegurado la periodista. "De hecho, una de las cosas que David habla en estos días con su entorno es que agradece la figura de Merchi durante este mes porque ha sido clave, tanto para la niña como para la pareja, para que hayan tenido momentos de cierto respiro mientras esta señora ha podido ejercer como abuela", ha añadido Requejo sobre el asunto, zanjando con todos los rumores sobre una mala relación entre ambos.

Anabel Pantoja y David Rodríguez en una imagen de archivo Gtres

A pesar de lo último que se ha comentado en los últimos días sobre Merchi y David, que la madre de Anabel estaría molesta con su yerno por lo que dijo en su declaración en el juzgado, Leticia Requejo ha asegurado que el fisioterapeuta tiene muy buena relación con su suegra y alaba el papel fundamental que ha jugado estas últimas semanas, siendo uno de los grandes apoyos de la familia y la persona encargada de organizar los turnos en el hospital para que no se quedaran solos durante el ingreso de Alma.

Merchi, totalmente abatida

La periodista, además, también ha hablado con Merchi, que se encuentra totalmente abatida por la situación que están atravesando. "He hablado con Merchi. Me he encontrado a una mujer completamente destrozada. Ha llorado, me ha pedido por favor respeto", ha revelado Requejo en "TardeAR".

"Como ella dice, no soy personaje, nunca me he querido sumar a ninguna polémica. No me ha querido confirmar ni desmentir nada de lo que han dicho. Como me ha dicho, lo más importante es que la niña está bien. Tenía la opción de si quería matizar algo de todo lo que se ha dicho, y no", ha añadido la colaboradora sobre la madre de Anabel, que continúa al pie del cañón al lado de su hija y su nieta, su máxima prioridad desde que ingresó en el hospital hasta el día de hoy.

Merchi ha tenido que regresar a Sevilla para incorporarse de nuevo en su trabajo como funcionaria de la Diputación. La madre de Anabel se trasladó a Canarias para estar al lado de su hija y Alma desde que nació su nieta, el 23 de noviembre de 2024. La Reina progenitora de la influencer disfrutó también de la primera Navidad de su nieta en Canarias y estuvo al lado de la pareja y su nieta durante todo el ingreso de la pequeña. Ahora, casi tres meses después, ha vuelto a retomar su vida en Sevilla, aunque continúa totalmente volcada con la familia.