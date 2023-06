Eugenia Martínez de Irujo apoya a Pocholo y carga contra su hermano Cayetano: “Es lo que pienso”

Un nuevo cisma parece abrirse entre Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano, con quien se ha distanciado mucho en los últimos años. Lo cierto es que la relación del jinete con el resto de su familia nunca ha sido especialmente buena, y está claro que las últimas palabras de la hija pequeña de la duquesa de Alba no ayudarán en absoluto a que limen asperezas.

El origen de la polémica se remonta a varias semanas atrás, cuando Pocholo cargó contra el duque de Arjona y le tachó de “chivato” por lo que escribió sobre su familia en su libro. “Cada uno que piense lo que quiera, es su vida, pero tanta cuna y tanta historia para leer un poco este libro… Cada uno que aguante su vela, pero tanta educación para que luego deje entrever todo lo que ha hecho con unas señoras que no se merecen eso… Porque que lo diga este pánfilo...", sentenció en “Mi casa es la tuya”, el programa de Bertín Osborne.

Eugenia Martínez de Irujo con botas de plataforma. . gTRES GTRES

Lejos de defenderle, su hermana Eugenia parece suscribir cada una de las palabras de Pocholo, tal y como ella misma ha confirmado ante la prensa: “Yo le entiendo, nadie tiene por qué hablar de nadie. Yo quiero mucho a Pocholo, además. no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero te quiero decir que uno es dueño de lo que quiera decir, pero no el prójimo que diga lo que sea, así que comparto su opinión”, comienza diciendo la duquesa de Montoro.

Eugenia es consciente de que ha sido de lo más contundente con su hermano, pero asegura que le traen sin cuidado las consecuencias que sus palabras puedan tener en lo que se refiere a su relación con Cayetano. “Me he metido en un jardín… Lo mismo ahora me la cargo, pero me da igual, es lo que pienso y a Cayetano se lo diré igual, que ya se lo dije en su día. Es que entiendo a Pocholo”, recalca.