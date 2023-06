Pocholo, sin piedad contra Cayetano Martínez de Irujo: "Que le perdone el cura. Lo peor en la vida es ser chivato"

Pocholo ha sido el último invitado en 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne. El empresario ha regresado a la palestra mediática tras la participación de su sobrino Bosco en 'Supervivientes' y vuelve a estar en boca de todos. Su forma de ser y su manera de entender la vida le ha hecho ser uno de los personajes más querido del panorama nacional y su vida siempre ha suscitado muchísimo interés en el ámbito de la crónica social. El aristócrata, en esta última entrevista con el ex de Fabiola Martínez, se abrió en canal y se pronunció sobre algunos aspectos desconocidos de su vida, como el de su matrimonio con Sonsoles Suárez, hija de Adolfo Suárez, o su enemistad con Cayetano Martínez de Irujo, al que atacó sin piedad.

"Yo no hablo de gente que no tengo que hablar, para eso tengo una educación. No como algunos amigos tuyos que meten la pata. En boca cerrada no entran moscas. No he tenido la oportunidad de hablar con él. No ha tenido las ganas de hablar conmigo. Es tan inédito...", expresó Pocholo sobre el hijo de la duquesa de Alba. "Si estás con una dama que es hija del Rey, no tienes que contárselo a nadie. Si tienes una familia que es tu familia y revelas cosas que no deberías, también te enfrentarás a las consecuencias. Cada uno puede pensar lo que quiera, es su vida, pero después de toda la cuna y la historia, leer un poco este libro... La verdad es que no lo he leído, solo lo que sale en la prensa. Cada uno debe asumir sus responsabilidades, pero tanta educación para luego insinuar todo lo que ha hecho con mujeres que no merecen eso... Porque lo diga este pánfilo...", dijo sobre la publicación de las memorias de Cayetano.

Al escuchar estas incendiarias declaraciones, Bertín desveló que intentó mediar entre ambos. "Todos cometemos errores en la vida. Creo que personas que han sido tan amigas como Cayetano y tú deberían sentarse a hablar algún día. Yo lo he hecho con él y no es consciente de que haya sido un problema", declaró el presentador sobre el conflicto. Tajante, Pocholo le contestó: "A mí me gusta la gente que da la cara. Que le perdone el cura. Lo peor en la vida es ser chivato. Allá él".