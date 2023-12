Eugenia Osborne desvela el motivo por el que no asistió a la gran noche de Fabiola Martinez

El pasado miércoles 13 de diciembre Fabiola Martínez vivió una de las noches más emocionante de su vida. La venezolana ejerció de maestra de ceremonias de la primera edición de los premios Dona2, impulsados por la Fundación Kike Osborne. Multitud de rostros conocidos asistieron a la gala y fueron galardonados por la organización, como Anne Igartiburu o Tomás Páramo. Bertín Osborne fue uno de los grandes ausentes del evento. Ni él ni ninguna de sus hijas arropó a la modelo en una de las momentos más importantes de su trayectoria profesional.

El cantante de rancheras, aunque no estuvo físicamente en la ceremonia, sí estuvo presente a través de un vídeo que se proyectó durante la gala, en el que explicó el motivo por el que habían decidido poner el nombre de su hijo mayor en el nombre de la fundación: "Es una decisión que hemos tomado Fabiola y yo. En vez de llamarse como yo, se va a llamar Kike Osborne porque él es el motor de lo que está pasando". Fabiola también justificó ante la prensa la notable ausencia de su exmarido en la ceremonia. "Está grabando en Sevilla, no conseguí cuadrar las agendas. Él tenía la invitación, no solo eso, es que le dije que tenía que estar de alguna manera porque si no iban a pensar que lo habíamos sacado", confesó la venezolana.

Ahora, dos días después de los premios Dona2, Eugenia Osborne ha reaparecido públicamente, después de haber pasado unos días en Viena. La hija de Bertín mantiene una estrechísima relación con Fabiola y ha sido uno de sus mayores apoyos en este polémico 2023. La empresaria ha desvelado que no fue al evento porque "estaba de viaje". "Hablé con Fabiola y lo entendió", ha aclarado Eugenia. La hermana mayor de Kike ha asegurado que "para el año que viene" ya ha hablado con la ex de su padre para "que me avise con más tiempo y no falto".

Al igual que Fabiola y Bertín, Eugenia está muy feliz de que el nombre de la fundación haya cambiado al de Kike: "Al final se hizo por él, me parece bien". Las hijas mayores del presentador están muy unidas a sus dos hermanos y a la venezolana, a la que apoyan públicamente siempre que tienen ocasión.