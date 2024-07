Eva Longoria: «Marbella se ha convertido en un hogar lleno de amistades y proyectos»

Eva Longoria y María Bravo serán las anfitrionas de la gala filantrópica del verano marbellí. Más de 300 personas se darán cita en el Hotel Don Pepe con el fin de recaudar fondos para Global Gift Foundation. El evento de hoy será la gala número 12 que se celebra en la Costa del Sol, pero cada año hay una decena de ciudades como Ginebra, Tokio, Abu Dabi, París, Londres y Dubái. Entre sus invitados estarán Beatriz de Orleans, Amaury Nolasco, Carlos Sobera y Bernd Schuster, y contará con las actuaciones de Navajita Plateá y Gipsy Reyes Heritage. La presentación corre a cargo de Eva Pedraza, Vicky Martín Berrocal y Tom Urquhart.

Desde que en 2004 María Bravo y Eva Longoria coincidieron en el rodaje de «Carlita’s Secret» y se hicieran íntimas, forman un buen tándem para la filantropía. Ambas empezaron a participar como voluntarias en The Children’s Hospital, donde ejercían de intérpretes entre médicos y familias latinas cuyos hijos estaban siendo tratados en oncología. De allí surgió la idea de crear galas que pudieran ayudar a más personas. Longoria saltó al estrellato poco después, cuando empezó a protagonizar la serie «Mujeres desesperadas» y María Bravo fue pareja de Bruce Willis. Hablamos con Longoria sobre la cita de esta noche.

La primera vez que vino a España hace 20 años le gustó tanto que se dijo así misma: «Algún día viviré aquí». Ahora tiene residencia en Marbella y otra casa filantrópica de su fundación Global Gift, Casa Ángeles.

Sí, es verdad. La primera vez que visité España me enamoré completamente del país. Y ahora, tener una residencia en Marbella es un sueño hecho realidad. Además, poder contribuir con mi fundación Global Gift a través de Casa Ángeles es muy gratificante. Se trata de un lugar dedicado a ayudar a los niños con necesidades especiales y a sus familias, y a mí me llena de orgullo poder hacer algo como esto en esta comunidad.

Eva Longoria en "Casa Ángeles" en Marbella Cortesía

En España nace la fundación y sus raíces españolas personales tiran mucho. El año pasado recibió el título de Dama del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias, Francisco de Borbón se lo otorgó. Ahora son vecinos en Marbella.

España, como te ya dije, tiene un lugar muy especial en mi corazón, y es aquí donde nació la Fundación Global Gift. Mis raíces españolas siempre me han tirado mucho, y me siento profundamente conectada con la cultura y la gente de este país. Y sí, tuve el honor de recibir el título de dama del Cuerpo de la Nobleza de Asturias, otorgado por Francisco de Borbón. Fue un reconocimiento muy especial y significativo para mí, pero no sabía que fuésemos vecinos. Marbella se ha convertido en un hogar lleno de amistades y proyectos que me llenan de alegría y satisfacción.

Ha contado que su hermana mayor tiene necesidades especiales y su madre las educó en la idea de contribuir y hacer el bien a la gente que lo necesita. ¿Esto la motivó a ser la presidenta de Global Gift Foundation?

Nuestra madre nos inculcó desde muy pequeñas la importancia de contribuir y hacer el bien a quienes más lo necesitan. Esta educación y valores fueron fundamentales para mí. Ver de cerca los desafíos que enfrentaba mi hermana y cómo mi madre siempre encontró formas de apoyarla y ayudar a otros me inspiró profundamente. La fundación es una manera de canalizar esa enseñanza de mi madre y devolver una parte a la comunidad. Cada proyecto y evento benéfico que realizamos es un paso hacia un mundo más inclusivo y compasivo.

¿Adoctrina a su hijo Santi con su filosofía filantrópica?

No me gusta usar la palabra «adoctrinar», pero definitivamente intento inculcar en Santi los valores de la filantropía y la importancia de ayudar a los demás.

Dice usted que su objetivo es ser una luz en las vidas de los demás.Pues, enhorabuena, porque lo está consiguiendo con su fundación ¿Es consciente de ello?

¡Gracias! Sí, soy consciente de que la Fundación Global Gift y mis esfuerzos están impactando positivamente en muchas vidas. Mis amigas María Bravo y Alina Peralta siempre me dicen que soy la luz de la fundación, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Cada proyecto, cada iniciativa y cada evento benéfico son oportunidades para hacer una diferencia real en el mundo.