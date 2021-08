María Bravo: “Victoria Beckham tiene un salero tan del sur, que tendría que ser andaluza”

Gente

Entrevista

Algunos la conocen como «la mejor amiga de Eva Longoria». Otros, como «la ex de Bruce Willis». Pese a ser ambas cosas, la carta de presentación de María Bravo es su inmenso corazón, responsable de que su fundación, Global Gift Foundation, haya firmado un acuerdo de colaboración con la plataforma eSports líder en Europa, eGoGames. «Estábamos haciendo una labor de ‘España para el mundo’, y siguiendo ese eslogan, encontramos a María Bravo, que es una persona de ‘Estepona hacia el mundo’. Desde que contactamos con ella, Global Gift es nuestra familia. Ahora todos nuestros acuerdos han de tener carácter filantrópico», señala Alejandro Sáez, CEO de eGoGames. Hablamos con María sobre el dulce momento que está viviendo.

¿Qué siente al tener su propia plaza en Estepona?

Me he levantado y le he dado gracias a Dios. ¡Pensé que estas cosas solo pasan cuando uno se muere! Supone el aplauso a alguien que hace algo bonito. Es el ejemplo de que siendo buena persona, puedes conseguir cosas buenas y positivas. No hace falta ser agresivo ni crear el caos para lograrlo.

Esa plaza es además muy importante para usted...

Me crié justo enfrente. Mi madre murió hace unos años, y pensaba en lo orgullosa que estaría. Esa plaza es mi madre, y todo lo que he hecho en la vida es porque ella me dio fuerza. Cuando era niña, me decía que yo podía conseguir lo que quisiera; me enseñó a pensar y soñar a lo grande.

¿Y ha conseguido usted todo lo que quería?

Lo único que no he logrado, y creo que fue por un propósito mayor, ha sido ser madre, pero creo que por eso quise ayudar a los niños. Me ayudó a encontrar mi destino en la vida. Además, ¡ahora tengo más de 200 niños que me llaman «mamá María»!

¿Fue al no poder tener hijos cuando supo que la filantropía era su misión?

Mi madre ponía siempre más agua a las lentejas para que pudieran comer los que vivían en nuestra calle y tenían problemas. He mamado la filantropía de ella. La muerte de mi primer marido, con 42 años, me abrió los ojos. Me hizo darme cuenta de que siempre planeamos para el mañana, cuando hoy es lo único asegurado. Me retiré de todo durante un año para pensar en el legado que quiero dejar cuando me vaya.

MARBELLA, 26/08/2021.- (i-d) Sacha Jafri, Gary Dourdan, Luis Fonsi, María Bravo, Juan Manuel Barrientos y Amaury Nolasco, posan a su llegada a la Global Gift Gala, celebrada este jueves en el auditorio Marbella Arena, en Marbella. EFE/Antonio Paz

¿A qué se dedica ahora?

Soy ‘filatropeneur,’ es decir, empresaria y filántropa. Lo que hago tiene un fin humanitario.

¿Por qué fundó Maupy Worldwide, su agencia?

Yo trabajo mucho con patrocinios y diferentes empresas de todo el mundo repartidas por lugares como Asia, Europa y Oriente Medio. Mis amigos famosos me pedían que les consiguiera algún trabajo fuera, y así comenzó todo. Mis clientes se sienten muy cómodos con lo que hago porque saben que soy una persona honrada. Mi filosofía es que todo el mundo gane. Me gusta cortar la tarta a partes iguales. Es algo que tengo muy claro desde siempre.

¿Cómo ha sido trabajar con los Beckham?

Son un amor. Han formado un imperio gracias a esa unidad que forman. Son muy buenas personas, me ayudan muchísimo y Victoria Beckham es súper divertida. No te imaginas. Tiene un salero tan del sur que tendría que ser andaluza.

Díganos algún nombre que tenga en su agenda de contactos que nos dejaría locos.

Barack Obama.

Siendo una empresaria de renombre, ¿qué significa para usted el empoderamiento?

Le das a una mujer un dinero y te aseguro que cuida a sus hijos, a su familia, a su casa y se asegura de que todos esten bien. A un hombre... No tanto. Empoderar a otras mujeres para que puedan ser mejores y lleguen a ser empresarias es vital. Hacemos muchas microfinanzas para otras mujeres, y te aseguro que si les damos 1.000 euros, el 100 % nos lo devuelve pasado el año. Me he criado con mujeres y sé que apoyarnos nos hace más fuertes. Competir entre nosotras no tiene sentido.

Hablando de mujeres fuertes y valiosas, ¿por qué no viene este año Eva Longoria a la gala Global Gift?

Creo que ella está más triste que todos por no poder venir. Al final se ha quedado porque su hermana ha cogido el virus del Covid, por lo que ella ha tenido que confinarse un tiempo. La nueva variante afecta mucho a los niños y le daba miedo que su hijo Santi lo pillara. Es mi ahijado, y si llega a venir y enferma, me da algo. Siempre pasamos el verano todos juntos y al no poder venir, me manda mensajes pidiéndome que no suba fotos, porque le da rabia. Cuando me dieron la plaza, ella se echó a llorar de la emoción.

Para terminar, cuéntenos algo de Casa Ángeles y de eGoGames

Hemos abierto Casa Ángeles con el campamento de verano inclusivo, en el que los niños conviven con otros con necesidades especiales. Es precioso ver cómo se ayudan entre ellos. eGoGames ha creado diferentes torneos benéficos, cuyos beneficios van a Global Gift. Me encanta ver que hay conciencia de ayudar a los demás y que las empresas se dan cuenta de que es también beneficioso para ellas hacer algo con lo que corporativamente son responsables con la gente.