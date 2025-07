La experiencia paranormal de Lydia Lozano con su madre

Las cenizas del cuerpo de Sol Hernández, la madre de Lydia Lozano, permanecen en una urna guardada en la casa de su mediática hija. Y la popular periodista confiesa que “hablo con mi madre como si estuviera viva. Le pregunto cómo está, si le duelen los huesos… La tengo muy presente y todavía vivo el duelo por su fallecimiento”. Lydia sentía verdadera pasión por su progenitora, y sufrió lo inimaginable cuando se fue de este mundo.

Tanto Lydia como su hermana Esther se volcaron con Sol en sus últimos años de vida, la cuidaban y la mimaban con cariño y esmero, sabiendo que su salud, a sus noventa y cinco años de edad, era demasiado frágil.

Lydia Lozano junto a su hermana en el tanatorio Gtres

No es la primera vez que la colaboradora vive momentos tristes en esta década. En marzo del 2021 fallecía su hermano Jorge en un hospital madrileño, víctima del COVID. Un adiós tan inesperado como desgraciado. Lydia es una mujer muy sensible, incapaz de ocultar sus sentimientos en público, sean buenos o malos. Las lágrimas son, y ha sido siempre, una de sus señas de identidad. No se reprime y el llanto la acompaña ineludible ente cuando algo le afecta demasiado.

Está siendo un mal año para ella, en lo personal y en lo profesional. A la pérdida de su madre se une el fracaso de “La familia de la tele”. Ahora mismo sigue sin trabajo a la espera de ofertas que la devuelvan al medio audiovisual, que tan bien domina. La única noticia positiva fue la publicación de su autobiografía, “La venganza de la llorona”, que tan buena acogida ha tenido.