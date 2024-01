Fabiola Martínez se sincera sobre Gabriela Guillén y su próxima entrevista en televisión: esta es su verdadera opinión

Esta noche Gabriela Guillén se sienta esta noche en "¡De viernes!" para conceder su entrevista más incendiaria hasta la fecha. La modelo, cansada de estar en el ojo del huracán mediático y tras la exclusiva de Bertín Osborne en "¡Hola!", ha decidido dar un paso al frente y responder al cantante de rancheras.

Anoche, Fabiola Martínez reapareció antes los medios de comunicación y opinó sobre la última decisión de Gabriela Guillén y lo ocurrido con Bertín Osborne. La venezolana, siempre tan sincera, se confesó ante las cámaras "Qué bien, ya me enteraré mañana como vosotros. Yo no soy quien para juzgar a nadie, cada uno sabe lo que quiere, puede y debe. No entro ahí en absoluto", expresó sobre la fisioterapeuta y su inminente entrevista en televisión.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Aunque no ha querido pronunciarse sobre su exmarido y sus últimas decisiones respecto a Gabriela Guillén, Fabiola Martínez si ha desvelado cómo reaccionó su hijo Carlos, de 15 años, al ver a su padre acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. "Está muy tranquilo y me dice "mamá, es mi padre". Y me di cuenta que no ve a un señor, es su padre, y si tiene que hablar de él como padre no tiene queja, que es un poco lo que le pasa también a las niñas. Y lo que ellos ven no se les pude juzgar por eso" , señaló la venezolana.

"Yo mientras que mis hijos estén bien, es su vida. Y si Bertín y Gabriela consideran necesarias las pruebas de paternidad, solo con que una de las partes piense que es importante, hay que respetarlo eso", sentenció Fabiola sobre el conflicto del cantante de rancheras y la modelo.