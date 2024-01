Fabiola Martínez da un paso al frente y rompe su silencio tras ser fotografiada con un hombre: "Dejad que cuaje porque me vais a espantar a todos"

Esta semana, Fabiola Martínez le ha robado el protagonismo a Bertín Osborne. La venezolana ha sido portada de la revista "Diez Minutos" tras ser pillada cenando con un amigo en un restaurante muy conocido del barrio de Salamanca, situado en el centro de la capital. Después de terminar la velada a altas horas de la madrugada, el hombre misterioso acompañó a la televisiva hasta su domicilio y él continuó con su ruta. Los hechos sucedieron el pasado 11 de enero y hoy, seis después, las imágenes han visto la luz.

Tras el bombazo informativo, Fabiola Martínez ha roto su silencio ante los medios de comunicación que se agolpaban en las puertas de su domicilio. La ex de Bertín, siempre tan sincera y correcta, no ha tenido más remedio que dar explicaciones sobre su velada, desmintiendo que este amigo sea su nueva ilusión sentimental. "No tengo nada con ese chico y, ahora, os digo una cosa. Me vais a espantar a todos porque con esta publicidad que me hacéis es que no se va a querer acercar nadie", ha comenzado diciendo la televisiva.

De hecho, Fabiola Martínez ha asegurado que la única relación que mantiene con este empresario es profesional. "Nos hemos conocido por un tema de la fundación y hemos estado viendo la manera de colaborar", ha explicado la modelo. Sabiendo que las imágenes han podido causarle algún apuro a su acompañante, la venezolana ha sido muy clara sobre el asunto: "Yo no sé la vida sentimental que puede tener este chico y no sé si lo habéis metido en un problema". De hecho, ha asegurado que no se le puede ni considerar "amigo" porque es "una persona que he visto tres veces en mi vida".

Parece ser que, de momento, Fabiola Martínez sigue en el mercado, aunque no le faltan ganas de enamorarse: "Yo estoy abierta al amor, pero por favor dejad que cuaje algo porque sino me voy a quedar más sola que la una" . Para terminar, ha desvelado que no ha hablado con su acompañante tras la portada de "Diez Minutos". "Es que yo no sé siquiera si está casado, tiene hijos, no lo sé", ha expresado algo apurada sobre el empresario.