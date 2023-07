Un fan se tatuó las iniciales de Rauw Alejandro y Rosalía y ahora se arrepiente tras conocer su ruptura: "¿Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes?"

La noticia ayer cayó como un jarro de agua fría para todos los fans de Rosalía y Rauw Alejandro. 'People' confirmó que la pareja de cantantes había roto y automáticamente las redes sociales se inundaron de mensajes en los que unos decían que no se lo podían creer, en otros que aseguraban que era una estrategia de marketing y muchos otros que explicaban que habían dejado de creer en el amor tras esta ruptura.

Rosalía y Rauw Alejandro han compartido muchos momentos juntos e íntimos de su vida privada por redes sociales, haciendo así partícipes a todos sus fans. Por eso ayer la noticia no pasó desapercibida. En mitad de muchos de esos comentarios, en Twitter, había un usuario que preguntaba si alguien sabía de algún tatuador o estudio donde borraran tatuajes. En el hilo del tweet, se podía ver otro tweet del 28 de marzo en el que se mostraba orgulloso su nuevo tatuaje: la portada del disco 'RR' de sus dos ídolos que correspondía con la R de Rosalía enlazada a la R de Rauw.

Tras enterarse de la ruptura ayer, el fan publicaba el siguiente mensaje en tono de ironía: "¿Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes? Es para una amiga". Debajo de ese mensaje, una fotografía en la que muestra el tatuaje de las dos iniciales de Rauw y Rosalía en su mano izquierda.

Reacciones al tatuaje de las iniciales de Rosalía y Rauw

Hace tan solo 18 horas que se publicó el tweet y ya ha sido visualizado por más de 3 millones y medio de cuentas que le han dejado casi 43.000 'me gusta'. Las reacciones también son muy dispares, aunque destacan aquellas que dicen que no les gusta el tatuaje, independientemente de si los cantantes han dejado su relación o no.

Hay otro usuario que le aconseja convertir su tatuaje en un "pajarito". Para ello, le muestra cómo quedaría la conversión utilizando de base su tatuaje original. Otro por el contrario le explica que "eso se soluciona amputando". El usuario prefiere tomárselo bien y le pregunta si le recomienda alguno en especial.

Pocos son los usuarios que han visto bien la decisión de realizarse ese tatuaje: "A mí no me parece tan feo, mal que no estén juntos ya, pero es un recuerdo, el álbum sigue estando ahí y son temazos", dice uno de los comentarios al tweet.