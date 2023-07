Rosalía y Rauw Alejandro rompen su compromiso

Según la revista "People", Rosalía y Rauw Alejandro han decidido romper su compromiso. La artista catalana acaba de terminar su gira Motomami y publicó un post que hizo saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura sentimental con el puertorriqueño, ya que en ningún momento mencionó al cantante en el texto que escribió por el final de su tour. "Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todos los motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto", titulaba la intérprete en un post.

Y ahora, "People" ha confirmado en exclusiva que la pareja ha roto su noviazgo. "Las fuentes dicen que, a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso", desvela el anterior medio citado.

Rosalía y Rauw Alejandro anuncian su boda en 'Beso'. Cati Cladera EFE

Rosalíay Rauw Alejandro oficializaron su relación el 25 de septiembre de 2021, aunque ambos llevaban saliendo un tiempo en secreto. Decidieron hacer público su romance el mismo día del cumpleaños de la catalana y, desde ese momento, conformaron una de las parejas más seguidas y admiradas del panorama internacional. Durante todo este tiempo de amor, ambos se han dedicado constantes muestras de cariño y de admiración y conformaron un tándem perfecto. Con motivo del lanzamiento de "Beso", un single de ambos, anunciaron su compromiso, dando la vuelta al mundo con el videoclip en el que se anunciaba la pedida.

Tan solo 4 meses después de comprometerse, Rosalía y Rauw Alejandro han decidido tomar rumbos separadas, coincidiendo con el fin de Motomami. De momento, ambos se sigue en sus respectivos perfiles de "Instagram", pero lo cierto es que no se han dado like a sus últimas publicaciones. El puertorriqueño, por su parte, también colgó un post que hacía saltar todas las alarmas de una posible crisis. "Llevo tiempo en casa con la familia pero ya toca activarnos", escribía el artista junto a un carrousel, en el que no había ni rastro de la cantante. Aún así, ninguno de los dos ha confirmado la ruptura y permanecen en silencio frente a las informaciones, aunque no sería e extrañar que lo comunicasen en los próximos días.