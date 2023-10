Fernando Hierro, padre a los 55: su bonita reflexión sobre su nuevo bebé

Fernando Hierro ha sido padre de nuevo a los 55 años. Lo hace con la periodista croata que le robó el corazón y con la que se casó en secreto este mismo verano. Las buenas noticias se le amontonan al exfutbolista, después de que su esposa, Fani Stipkovic, de 41 años, haya dado a luz a su primer hijo en común, pues él tiene otros dos vástagos fruto de su anterior matrimonio. La llegada de su pequeño ha venido a ser el broche de oro a un año cargado de alegrías, después de poder intercambiar alianzas y jurarse amor eterno en México, donde han decidido emplazar su familia, que ahora recibe un miembro más.

“30.10.2023 a las 6:48 am, la vida nos iluminó con el mejor posible regalo, la llegada de nuestro hijo Nicolás Valentín. Hijo, gracias por elegirnos como tus padres. Viniste para enseñarnos muchas cosas y, por eso, te prometemos que jamás te soltaremos la mano, porque hoy mismo nosotros renacimos contigo”, escribía la pareja en conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram, como anuncio de la llegada de su príncipe a sus vidas.

La alegría del matrimonio es mayúscula. El nacimiento de su primer hijo supone el triunfo del amor, que comenzó en un partido benéfico hace cuatro años atrás. Ella cubría el acto y él acudía como jugador estrella y se enamoraron. Ahora se han vuelto inseparables y se han instalado en México para disfrutar de las mieles de la crianza de su pequeño. Y es que la periodista ha tenido muy claro que Fernando Hierro es el hombre ideal con el que formar una familia: “Es la mejor persona que he conocido en mi vida. Tiene un corazón tan puro, tan grande, tan honesto… Es maravilloso tenerlo como marido y padre de mi hijo. No he podido elegir un hombre mejor para ser madre”, explicaba a ‘Hola’ con motivo de la exclusiva de su boda secreta.

Ahora Fernando Hierro recordará lo que es cambiar pañales y no pegar ojo algunas noches. Pero también hay aspectos gratificantes que está ansioso por redescubrir, después de la experiencia que le dejó sus dos hijos mayores, Álvaro y Claudia. Ellos han recibido a Fani con los brazos abiertos, como ella misma reconocía en la citada entrevista: “Nos llevamos muy bien. Me encantan. Son unos niños preciosos. Los veo como amigos. No los veo como sus hijos”, detallaba el mes pasado cuando daban a conocer que se han casado en secreto.