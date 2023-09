Fernando Hierro descubre los detalles ocultos en su boda secreta con Fani Stipkovic

Fernando Hierro ha dado un paso al frente para reconocerle su lugar a su novia, la periodista croata Fani Stipkovic. La pareja ha decidido pronunciar sus votos y darse el ‘sí, quiero’ en la más estricta intimidad y sin dar pistas sobre sus planes de convertirse en marido y mujer. No ha sido hasta que se ha llevado a cabo su cambio en el Registro Civil cuando han confirmado la buena nueva de que ya están casados, como así han hecho muy felices para la portada de la revista ‘Hola’ de este miércoles. Una alegría que comparten tan solo unas semanas antes de convertirse en padres de su primer hijo en común. Se les acumulan los motivos para celebrar.

Portada de la revista Hola Kiosco rosa

El exfutbolista y la periodista se han convertido en marido y mujer mediante una discreta boda celebrada en México. Podría considerarse un destino exclusivo para contraer nupcias, pero lo cierto es que ambos han establecido aquí su residencia oficial. De ahí que hayan podido gozar de tanta tranquilidad para organizar su boda sin llamar la atención de miradas ajenas.

Una ceremonia que se ha realizado en la terraza de la Casa de Pedro Loza de Guadalajara y que sirve de telón de fondo a las fotos que esta semana publica ‘Hola’. Una publicación que se ha hecho con la exclusiva del enlace, además de las primeras declaraciones de la pareja tras el ‘sí, quiero’. “No tuvimos tiempo de organizar una boda tal y como nos hubiese gustado, con la familia y amigos al completo. Por eso decidimos que lo tendríamos, pero para nosotros”, reconocía el propio Fernando Hierro a la citada revista.

El futbolista entiende este enlace como “algo así como la coronación de nuestro amor. Algo íntimo, pequeño, sin ningún show, pero un gran paso adelante para formalizar la familia en ciernes”. Y es que Fernando Hierro va a ser padre en tan solo unas semanas. Será el primero con Fani Stipkovic, pero él ya tiene otros dos fruto de su matrimonio con Sonia Ruiz, de la que se separó el pasado 2019.

Poco después conoció a su nueva novia, ahora ya su esposa, quien también ha expresado su felicidad por el enlace, aunque su pesar por no haber podido compartirlo con sus seres queridos: “Tenemos mucha gente por ambas partes con los que nos hubiese gustado compartir este día, pero, como no era posible al 100 por 100, decidimos que fuera algo más pequeño. Para nosotros. Y para nuestro niño”. Para la periodista, que además de modelo, está siendo todo un cuento de hadas: “Fue muy bonito. Fernando me pidió matrimonio, conocí el país… Llegó el niño. Por todas esas circunstancias lo recuerdo de una manera muy especial. Quizá, el momento más intenso y romántico para mí fue ver su mirada llena de amor colocándome el anillo. Vi algo muy honesto y transparente en sus ojos. Vi a alguien que de verdad me quería y quería compartir su vida conmigo. Igual que yo con él”, asegura a la revista.