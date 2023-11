La fiesta de cumpleaños de Belén Esteban rodeada de su marido, amigos y compañeros

En las últimas semanas se ha visto como la ‘princesa del Pueblo’ compartía en sus redes sociales toda la ilusión con la que empezaba el penúltimo mes del año. Y es que noviembre ha estado cargado de eventos muy importantes para la de San Blas, ya que vive uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como social. El pasado mes compartía en sus historias de ‘Instagram’ los planes que tenía en la segunda semana de noviembre para celebrar su cumpleaños y el estreno del esperado docureality ‘Sálvese quien pueda’, trabajo que ha realizado junto a sus compañeros de la Fábrica de la tele.

El resultado ha sido un programa con gran aceptación que ha llegado al número uno en lo más visto de ‘Netflix’. Así lo celebraban los colaboradores, que compartían el contenido al ritmo de ‘Miami Beach’, canción que ya se ha convertido en el emblema de la serie.

'Sálvese quien pueda' en el número uno de los más vistos. Instagram

Pero Belén Esteban no ha dudado en celebrar otros aspectos muy importantes de su vida y no solo las grandes oportunidades laborales que supone este trabajo. Este viernes, día en el que se estrenó ‘Sálvese quien pueda’, la de Paracuellos precalentó con una fiestón junto a Anabel Pantoja en el que lo dieron todo. “Hoy estoy con vosotros”, afirmó Belén para justificar que no estuviera pendiente del estreno de su programa.

Al día siguiente, con la emoción por la repercusión del programa, Belén Esteban volvió a la misma discoteca de la noche anterior para una doble celebración con sus amigos y compañeros de la parrilla televisiva.

Belén Esteban junto a su marido. Gtres

Los últimos meses no solo han traído grandes éxitos laborales, sino que en todo momento ha estado acompañada por su marido, junto con el que terminó de desmentir los rumores de una posible crisis entre ambos.

Marta López, María Patiño y Laura Fa. Gtres

Y es que tras el cierre de ‘Sálvame’ los colaboradores tuvieron que buscar nuevas salidas y algunos tuvieron que encaminar su carrera hacia otras cadenas. A pesar de ello, en el caso de Marta López y Laura Fa la amistad sigue siendo tan fuerte como antes. Las dos televisivas acudieron junto a María Patiño para asistir a la fiesta.

Pilar Vidal y Lydia Lozano. Gtres

Por su parte, las inseparables Lydia Lozano y Pilar Vidal llegaron a la vez al encuentro con looks con los que se complementaron a la perfección.

Celebración del 50 cumpleaños de Belén Esteban. Gtres

Un día que se deshizo en halagos hacia Belén Esteba ya que el medio siglo es un momento muy especial para celebrar, como indicaba Lydia Lozano: “Los 50 años de una mujer son maravillosos”. María Patiño completó estas palabras dando a resaltar la fuerza y energía que mostraba cada día su compañera: “No se trata de una edad, se trata de tener ilusión por la vida”.