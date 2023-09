Florentino Fernández celebra sus 25 años de profesión incorporándose a "Got Talent": “Mi hijo me dice que cómo puedo ser cómico con la mala leche que tengo"

Este 2023 es un año muy especial para Florentino Fernández, cumple veinticinco años de profesión y está a punto de celebrar el cuarto de siglo al lado de su esposa Lidia. Aparte de haberle visto semanalmente en el programa "Me resbala", a partir de este mes de septiembre se convierte en el nuevo miembro del jurado del concurso "Got Talent", sustituyendo a Dani Martínez. Flo afirma que "me va muy bien, no me puedo quejar, sigo engañando al personal, ja, ja, ja, llevo un cuarto de siglo en esta profesión y no me falta trabajo, lo que de por sí es un lujo".

"Me resbala" era más una juerga continua que un trabajo...

Nos hemos divertido muchísimo, es un goce de programa. Estuvimos todo el tiempo riendo y disfrutando. No te aburres nunca. Nos despedimos de la audiencia a finales de agosto y echo mucho de menos a los compañeros.

Y se incorpora a "Got Talent" en esta nueva temporada.

Efectivamente. Ya hemos grabado la parte de las audiciones, que creo recordar que son diez programas, y luego haremos los cinco restantes en directo, a partir de octubre. Curiosamente, no tuve que hacer un casting, me llamaron directamente.

Al principio le entraron las dudas.

Es que estaba con lo de "Me resbala" y era un follón compaginarlo, necesitaba tener tiempo libre, afortunadamente ya tengo los gastos pagados, y no quiero excesivos trabajos, pero la verdad es que ser jurado de "Got Talent" es un lujo, un "caramelo", y decidí aceptar la oferta.

¿Qué tal se lleva con Risto Mejide?

Muy bien.

¿A pesar de sus salidas de tono?

Es un buen tío. En contra de su forma de ser en el programa, de lo severo que parece, todos los concursantes al que atienden con mayor atención es a Risto.

Será porque le temen, ja, ja, ja.

Hombre, algunos le tendrán miedo, pero la mayoría le respeta muchísimo, porque siempre dice la verdad de lo que piensa, suelta lo que opina con todas sus consecuencias.

En el terreno personal se congratula de que "llevo ya veinticinco años con mi mujer, y el balance es de total felicidad. La conocí cuando los dos trabajábamos en el Mississippi de Pepe Navarro, y comenzamos nuestra relación cuando después coincidimos en "El informal". Recuerde que hace años le conté en exclusiva que nos casamos en Paris, y tenemos un hijo de veinte años."

Con el que le une una gran complicidad.

De siempre. Le gusta mucho mi profesión, es muy divertido, pero tiene cosas mías y de su madre, por un lado es muy carismático y gracioso, y por otro muy vergonzoso. Le digo en broma que tenemos que hacer un show juntos, como Will Smith y su hijo, pero me contesta que soy un viejales, a lo que yo respondo que él es un flipao que va de jovencito. Podemos escribir un guion con mucho gancho, pero le da corte. Y a mi me encantaría trabajar con el… Mi hijo me dice que no entiende como soy cómico con la mala leche que tengo. No quiere entender que debo controlar que lleve bien los estudios, haga sus deberes y controle sus obligaciones. Y que luego se divierta con los amigos, pero también me gusta saber dónde y con quien va… y en eso no puedo ser cómico.

Le veremos en un papel insólito en la película "Padre 4" de Santiago Segura.

Si, interpreto a un cura. Un personaje muy inusual en mi.

¿Es un hombre muy religioso en la vida real?

No, la verdad es que soy bastante pragmático.