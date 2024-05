Frank Cuesta habla del “circo” de Daniel Sancho y de “comprar al juez y al fiscal”

Podría pensarse que Frank Cuesta le ha cogido manía a Daniel Sancho. Son incontables las veces que se ha puesto frente a las cámaras o ha concedido entrevistas para hablar sobre el autor confeso del crimen de Edwin Arrieta, un tema que le pilla muy lejano al experto en animales. Sin embargo, de lo que sí sabe mucho y lo que le ha situado como líder de opinión en este truculento asunto es su amplio conocimiento en la justicia tailandesa, después de que su exmujer, Yuyee, cumpliese condena por un lío con estupefacientes. Ella vivió un calvario entre rejas, por lo que su marido sabe muy bien cómo debe estar pasándolo en la prisión de Koh Samui el hijo deRodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, además de tener una idea cercana al horizonte judicial que le espera tras su mediático crimen.

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C), is escorted by Thai police officers to the court from Koh Phangan police station in Koh Phangan island, southern Thailand, 07 August 2023. SOMKEAT RUKSAMAN Agencia EFE

Y es que, mientras unos consideran que Daniel Sancho podría salir bien parado en el proceso judicial, lo cierto es que Frank Cuesta no opina lo mismo y cree en la firmeza de la justicia tailandesa. Aunque aún hay que esperar unos meses a conocer la resolución judicial, con el juicio ya celebrado y tras ver las tretas de la defensa y la firmeza de la acusación, el aventurero ha vuelto a conceder una entrevista. En conversación con el abogado Pablo Franco, ha querido adelantarse y ofrecer su veredicto personal, a la espera de que el 29 de agosto el juez de la Corte Provincial de Koh Samui haga su dictamen a puerta cerrada. Para él, aunque se haya hablado mucho de trato de favor y de que se habría librado ya de la pena de muerte y de una posible cadena perpetua, según informaciones no oficiales, tiene muy claro que la sentencia será proporcional al crimen cometido y a la repercusión que éste ha tenido.

“Todo lo que hay alrededor, ese circo, al juez no le importa, porque no se puede enterar de eso. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgado a una persona por asesinar y descuartizar a otra persona. En este último delito se puede ver como que solo es un año y medio, pero una persona normal no descuartiza a otra”, subraya Frank Cuesta la gravedad de los hechos a los que se enfrenta Daniel Sancho. Además, repara en un detalle que podría jugar en su contra y es que “el crimen juzgado se comete en la zona más turística de toda Tailandia”. Advierte de que no le saldrán baratas sus acciones en territorio tailandés y que la justicia se lo hará pagar en la justa medida, pues su caso no es tan inusual como se creería en un primer momento: “Ha habido tres, cuatro, cinco en los últimos años en los cuales se ha dado pena de muerte”, mantiene.

Frank Cuesta estalla contra un usuario que le contesta en catalán Redes sociales

Eso sí, aunque Frank Cuesta siempre ha sido muy duro a la hora de valorar las acciones de Daniel Sancho, una vez que ha terminado el juicio no quiere pillarse los dedos con sus valoraciones. Se muestra cauto, porque sabe que aún pueden reservarse sorpresas en la resolución judicial: “Todo lo que se hable no tiene sentido, porque los jueces ni ven la televisión ni escuchan y hay datos, como la primera confesión, que siempre es la más certera, porque se toma sin un abogado que te dé indicaciones. Ahora da igual lo que diga uno u otro”. Eso sí, avisa de que si la decisión del juez no va encaminada a la pena de muerte o la cadena perpetua se pueden avecinar críticas al sistema judicial. Tan solo plantea esta situación si se llegase el caso de un pacto a puertas cerrada entre ambas partes, algo que aún no ha trascendido y que, a juzgar por los expresos deseos de la familia de Edwin Arrieta, no está sobre la mesa de negociación: “Si pasa eso es que se ha llegado a un acuerdo y han comprado al juez, al fiscal o a alguien, porque dentro de la opinión pública, en Tailandia, no se entendería y lo que ha jugado la parte de la defensa es muy peligroso, porque lleva más de seis meses intentando romper la reputación de la policía”, sentencia.