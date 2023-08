Frank Cuesta regresa a España y toma una drástica decisión respecto al caso de Daniel Sancho

Frank Cuesta se ha convertido en una de las voces conocidas que más se ha pronunciado sobre el caso de Daniel Sancho. El televisivo, que tiene fijada su residencia en Tailandia, lugar en el que se cometió el crimen de Edwin Arrieta y donde se encuentra encarcelado el cocinero por el asesinato del médico colombiano en la prisión de Koh Samui, ha dejado el país asiático y ha regresado a España. En el aeropuerto dela capital le esperaba su hijo, con el que se ha fundido en un caluroso abrazo nada más desembarcar del avión.

Allí, le esperaban los medios de comunicación, que no han dudado en preguntarle sobre el caso de Daniel Sancho. Sin dejar a la prensa terminar, Frank Cuesta ha respondido muy tajante: "No, no, no hablo de eso, de verdad". El televisivo ha tomado una drásticas decisión después de estar en el centro del huracán mediático por haber compartido su opinión sobre el crimen de Edwin Arrieta. Ahora, el herpetólogo prefiere guardar silencio y no acaparar más titulares.

La última vez que se pronunció sobre el asunto fue en un vídeo que publicó en sus redes sociales el pasado 18 de agosto. En él, dejó muy clara su posición frente al caso y no dudó en cargar contra el tratamiento que estaba haciendo la prensa sobre el asunto. "Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz. Os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días. Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia", aconsejó a los medios de comunicación, acusándolos de buscar solo "el cotilleo y la carnaza". "Vais a hacer lo que os dé la gana, yo solo digo que habrá una repercusión desfavorable para la familia si seguís tocando los... Si seguís saliendo públicamente con mentiras, con bulos. Si salís con suposiciones y criticando el trabajo de la policía. No es bueno para la familia", sentenció Frank Cuesta.