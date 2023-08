Diego Arrabal, sin piedad contra Frank Cuesta: "Me extraña que ahora te hayas convertido en el vocero del gobierno Tailandés"

El caso de Daniel Sancho no para de acaparar todas las tertulias y titulares de la prensa nacional e internacional. El asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia a manos del cocinero ha conmocionado a toda la ciudadanía y ha generado multitud de opiniones dispares respecto al asunto. Una de las voces conocidas que más se ha involucrado en opinar sobre lo ocurrido ha sido Frank Cuesta, conocedor de primera mano de la justicia tailandesa por el caso de Yuyee, su exmujer y madre de sus hijos.

El televisivo, el pasado 15 de agosto, estallaba en redes con un incendiario tweet contra los medios que le piden hablar sobre el caso de Daniel Sancho en vez de interesarse por su nuevo programa de televisión. "Gran apagón mediático del estreno de "Carretera Salvaje". Ahora, para hablar del instagramer acuchillador descuartizador... Me han llamado de todas las televisiones y de los periódicos. ¡Qué puto asco!", escribía el herpetólogo en su perfil de Twitter.

Tras esto, Diego Arrabal no dudaba en cargar duramente contra la posición de Frank Cuesta. Aunque el paparazzi ha comenzado alabando su labor en el mundo animal durante su intervención, ha criticado tajantemente la defensa del herpetólogo de la policía tailandesa. "Parece que han contratado el gobierno Tailandés al mayor relaciones públicas para que los defienda ante el mundo entero", expresaba Diego Arrabal sobre el asunto.

Según el paparazzi, Frank Cuesta "ha entrado en brote" porque los medios españoles "no le han hecho caso para un nuevo proyecto que tiene en YouTube". "Es que está atacando a todo el mundo, sin ir más lejos hemos recibido hasta nosotros", señalaba Arrabal. "Que yo ponga en cuestión las imágenes del supermercado, como fotógrafo, yo creo que eso está dentro de la normalidad de mi trabajo", declaraba el excolaborador de "Fiesta".

"Frank Cuesta está intentando que todo el mundo hable de él", sentencia duramente Diego Arrabal. "Que diga que hay que respetar a la policía, que los medios españoles no estamos respetando a Tailandia (…)", explica el paparazzi mientras enseña multitud de titulares del herpetólogo en el que habla sobre el caso de su exmujer Yuyee. "Esto no lo he dicho yo, esto lo has dicho tú, Frank (…) Que la policía es corrupta en Tailandia, lo has dicho tú Frank", señala Arrabal. El que fue colaborador de televisión ha concluido su intervención expresando que "me extraña que ahora te hayas convertido en el vocero del gobierno Tailandés", después de haber vivido en primera persona cómo es la justicia en ese país.