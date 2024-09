Gabriela Guillén confirma que invitará a Bertín Osborne al bautizo: "Lo mismo le hará ilusión conocer a su hijo"

Este fin de semana, Bertín Osborne reapareció públicamente en Sevilla en los Premios Escaparate. Después de haber disfrutado de uno inolvidable verano junto a sus dos hijos pequeños, fruto de su matrimonio con Fabiola Martínez, el presentador, más hablador que de costumbre, se sinceró ante las cámaras sobre cómo habían sido sus vacaciones en familia, su actual relación con Gabriela Guillén o la inminente boda de Ana Cristina Portillo el próximo 28 de septiembre, a la que irá junto a su sus hijas.

Bertín Osborne confirma su asistencia a la boda de Ana Cristina Portillo Europa Press

"Con mis hijos he pasado el verano entero. Porque Fabiola, que es para robarla, me dijo que, como con ella están todo el año, si quería, que pasaran el verano conmigo en casa. Lo cual ha sido peor, porque ahora, cuando se han ido, me he quedado con una depre de caballo. Pero he disfrutado muchísimo. Además, mañana viene Alejandra con los niños a casa. Mis hijas están fenomenalmente", declaró Bertín. Además, sin pelos en la lengua, el presentador no se cortó en pronunciarse el bautizo que estaría organizando Gabriela Guillén a su hijo y, con total sinceridad, se mojó en si asistiría al evento: "Seguro que lo tendrá todo organizadísimo, porque organizada sí que es. ¿Si iré? Bueno, primero me tendrá que invitar. Y segundo, ése es un tema muy personal, por lo que sí os voy a pedir (a la prensa) que me dejéis no contestar". Y añadió sobre la modelo, dejando entrever -en un principio- que se había producido un acercamiento entre ambos y que existía buena relación: "Está estupenda, el niño también, yo fenomenal, y mis hijos también. Ahora mismo eso es todo lo que puedo decir".

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Ahora, después de estas declaraciones, Gabriela Guillén ha respondido a Bertín Osborne y ha confirmado que lo invitará al bautizo del pequeño. "Lo mismo le hará ilusión, ¿sabes? Conocer a su hijo... Sí, seguramente", ha declarado la modelo sobre el asunto, de lo más tajante. A la joven le ha pillado totalmente desprevenida esta última intervención de Bertín y, aunque ha reconocido que no las había visto, sí que ha querido dejar bien claro que ella no ha puesto ningún impedimento en que las hijas del presentador conozcan al bebé. "No cierro las puertas a nadie. Mi hijo está ahí, que también es su hijo. Son hermanos", ha expresado Gabriela. Sobre los piropos que le dedicó en Sevilla elogiando su carácter y su buena organización, la modelo ha finalizado su intervención respondiendo irónicamente que "él siempre es muy majo. Sí, sí, siempre queda muy bien", dejando entrever que su relación continúa igual de tirante, a pesar de las bonitas palabras que le dedicó Bertín este fin de semana en Sevilla.