Bertín Osborne, preocupado por lo que pueda desvelar sobre él Gabriela Guillén en sus memorias

El anuncio de Gabriela Guillén de que está escribiendo la historia de su vida, causa cierta preocupación en el padre de su hijo, Bertín Osborne, quien se pregunta si la peruana contará en ellas ciertas intimidades sobre la antigua relación sentimental entre ambos.

Por mediación de un amigo común, Bertín se ha interesado por el contenido de esas futuras memorias. Teme que le deje en mal lugar, habida cuenta de los desafueros existentes entre ambos cuando saltó la noticia de que Gabriela estaba embarazada. Ahora, Osborne ya ha confirmado que se hará cargo de la manutención del niño, pero, que se sepa, aún no le conoce personalmente.

Gabriela Guillén De viernes

Corren malos tiempos para el artista. A la polémica suscitada por su nueva paternidad, se unen el deterioro de su imagen pública, la baja venta de entradas en sus conciertos, sus problemas de salud y la intención de alejarse de los escenarios. No se sabe si será de momento o definitivamente.

Hace un par de semanas lanzaba un mensaje preocupante: “Me siento raro, el COVID ha repuntado y no me encuentro bien. Me cuesta remontar.” Parece ser que Bertín ha pedido a su entorno, incluidas sus hijas y su íntimo amigo El turronero, que se abstengan de facilitar datos a los periodistas sobre su persona. Lo único que busca en estos momentos es vivir con tranquilidad.