Primeras palabras de Bertín Osborne tras reconocer a su hijo con Gabriela Gillén

Han corrido ríos de tinta sobre Bertín Osborne desde que se dio a conocer que sería padre junto a Gabriela Guillén. Al principio todo fueron enfrentamientos, pero esta misma semana el presentador ha firmado un comunicado en el que por fin reconocía la paternidad del pequeño. "Bertín reconoce que sus primeras reacciones en esta situación 'no fueron las más adecuadas' por su parte y quiere enmendar las mismas con hechos que permitan dar mejores posibilidades al menor", reza parte del escrito.

Más allá de su manuscrito, Osborne acaba de romper su silencio y ha confirmado que se encuentra "bien" tras llegar a un acuerdo con Guillén. "Hay un menos de por medio con lo cual no vamos a hacer un circo", ha comentado el cantante.

La cuestión ahora gira en torno a la prueba de paternidad que se suponía que Osborne iba a llevar a cabo. El artista no confirma ni desmiente que su muestra genética haya pasado por el laboratorio, y se limita a recalcar: "He dicho que es mío y ya está".

El Turronero, amigo íntimo de Guillén y Osborne, habría jugado un papel crucial en este acuerdo, según revela el propio Osborne: "Hay una persona que es amigo de los dos, que se ha preocupado y ha ayudado para que todo esto sea de buen rollo".

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

De este modo, parece que Osborne asumirá todas sus responsabilidades como padre, tanto las económicas como las afectivas, las mismas que un día se negó a aceptar. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré económicamente", comentó en la revista "¡Hola!".

La pregunta es obligada: ¿qué ha llevado a Bertín Osborne a cambiar tan drásticamente de opinión? De momento no ha trascendido si el cantante se ha sometido a la tan esperada prueba de paternidad, y Guillén tampoco ofrece muchos más detalles.