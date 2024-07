Bertín Osborne toma una drástica decisión respecto a su paternidad con Gabriela Guillén: no asistirá a someterse a las pruebas de ADN

Bertín Osborne no va a hacerse las pruebas de paternidad. Según ha desvelado Beatriz Cortázar en exclusiva en "Y ahora Sonsoles", "le han dado un plazo, a partir del día 15 hasta el 22 de julio". Pilar Vidal, tras hablar personalmente con el presentador, ha confirmado que no irá a someterse a las pruebas de ADN para determinar si es su hijo el hijo de Gabriela Guillén. "Él no va a presentarse a la prueba", ha explicado la periodista de "ABC", después de que el artista le diera permiso para poder dar su tajante decisión.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Fue el 11 de junio cuando Bertín y la modelo se reunieron en secreto junto a un abogado y una tercera persona y llegaron a un acuerdo. Ese mismo día, ambos lanzaron un comunicado conjunto en el que el artista reconocía al niño y explicaba que se haría cargo del pequeño. "Lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo los dos gracias a nuestro amigo José Luis, yo me siento fenomenal, ella creo que también y todo está bien", declaró Bertín el 13 de junio, dos días después del escrito, sobre el asunto.

La justicia sigue su curso

Cinco días después del comunicado y de reconocer al niño, nos enteramos de que la justicia sigue su curso y Gabriela acude junto a su hijo a someterse a las pruebas de ADN al Instituto Nacional de Toxicología el pasado 17 de junio. Ahora, le toca al artista acudir a la cita, pero él se ha negado a someterse, tal y como ha desvelado la periodista Pilar Vidal.