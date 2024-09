Bertín Osborne reaparece en televisión y rompe su silencio: su última hora de salud

Después de unos meses alejado del foco mediático por un complicado bache de salud tras haberse contagiado por coronavirus, Bertín Osborne ha reaparecido en televisión. El presentador, después de un verano de lo más tranquilo -cabe recordar que tuvo que cancelar su gira por salud- ha vuelto a la vida pública de la mano de Toñi Moreno ha concedido una de sus entrevistas más esperadas hasta la fecha tras su parón en el programa "Hoy en día" de Canal Sur, con motivo de la quinta temporada de "El show de Bertín".

Aunque la entrevista se grabó este fin de semana, ha sido hoy cuando se ha emitido en el espacio. En ella, Bertín Osborne se ha sincerado con Toñi Moreno sobre cómo se encuentra de salud tras haberse contagiado de coronavirus por segunda vez, enfermedad que le ha dejado graves secuelas.

"La verdad es que tengo que agradecerle al público. Empezamos la quinta temporada. Espero que la próxima temporada me divierta igual que las anteriores. Algunos cambios va a haber, pero somos los mismos. Es que el equipo es muy bueno", ha comenzado diciendo el presentador. A pesar de lo que se ha dicho, Bertín no ha pasado el verano recluido y ha disfrutado al máximo de sus vacaciones con su familia y amigos.

Además, no ha dudado en presumir de la bien que se encuentra y la buena forma física en la que está. "Eso no es casualidad, aparte de la genética. No es casualidad: llevo desde los 12 años haciendo deporte y llevo una vida sana. No he fumado nunca. Soy antitabaco. Al final, si tú llevas una vida sana y ordenada... Todos los cantantes tenemos fama de desordenados. Yo lo he sido en una cosa (en relación a su currículum sentimental), pero en todo lo demás no", ha declarado el presentador.

Futuro incierto en la música

Aún así, lo cierto es que su futuro en el mundo de la música todavía no está muy claro y todavía continúa arrastrando complicadas secuelas del coronavirus. "He estado muy afectado por el segundo covid que tuve. Me afectó mucho a la garganta. Tenía un edema en las cuerdas. Está complicado... no podía cantar", ha recordado Bertín. A pesar de todo, de momento, no pierde la esperanza en volver a cantar y subirse a un escenario: "La semana que viene y la siguiente iré a Zamora al estudio y me probaré. Si estoy bien, este año haré algo. Y si no, no sé lo que haré... Imagínate, esto es lo que más me gusta en el mundo".