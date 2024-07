Gabriela Guillén estalla enfadada contra Bertín Osborne por incumplir su palabra

Si la vida amorosa de Bertín Osborne ha dado mucho juego los últimos años, nada comparado con el trajín que se trae con su última paternidad. El presentador ha vuelto a dar un giro inesperado en el guion de su historia, dejando a todos desprevenidos y convirtiéndose de nuevo en protagonista de la polémica. Anunció la llegada de su retoño junto a Gabriela Guillén después de negarla a ella como novia. Más tarde rompió su relación y mostró su reticencia a ejercer como padre de la criatura, que llegó al mundo sin contar con su reconocimiento. Pare eso hubo que entrar en líos judiciales, siendo demandado por la paraguaya. Se evitó el juicio mediante un acuerdo a puertas cerrada y un contundente comunicado de prensa en el que el artista pedía perdón por sus acciones y reconocía al fin al pequeño como propio. Eso sí, ahora, semanas después, se ha vuelto a negar a someterse a las correspondientes pruebas de ADN que determinarían su parentesco, desatando de nuevo una batalla mediática.

Bertín Osborne desesperado en la prueba técnica Gtres

“Bertín Osborne ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro al bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor”, redactaron de manera conjunta la pareja para poner fin a su enfrentamiento judicial y también mediático. Poco ha durado la paz, pues ahora el cantante se revuelve y no cumple con lo prometido, como así se ha quejado la propia Gabriela en conversación con el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 este mismo jueves.

Gabriela Guillén está muy cabreada y no cabe en sí por ver cómo el cantante no está cumpliendo los puntos que les hizo firmar un acuerdo por el bien de su hijo en común. Él creía que si le prometía lo que solicitaba y reconocía públicamente al niño, no haría falta la mediación de un juez entre ambos. Eso sí, ella no retiró la demanda de paternidad, por lo que el juez citaba a Bertín para someterse a las correspondientes pruebas. Algo a lo que se ha negado. La joven no sabía de esta drástica decisión y ha sido a través de la llamada del programa donde se ha enterado, ofreciendo su primera reacción: “Si se ha hecho la prueba o se la va a hacer, llega tarde”, ha sentenciado.

Primeras imágenes de Gabriela Guillén junto a su hijo y su madre Gtres

Además, ha querido dejar claro que es “falso” que entre ellos exista una buena relación o cualquier tipo de contacto. De hecho, no median palabra desde el pasado 12 de junio, hace ahora un mes, cuando acercaron posiciones para llegar a un acuerdo extrajudicial y redactar el comunicado de prensa conjunto en el que aclaraban la naturaleza de su relación y la concepción de su hijo. “No se interesa ni por mí, ni por el bebé. No sabe nada de su hijo. Voy a ir hasta el final. Exijo todos los derechos de mi hijo, los económicos también”, ha dejado bien claro Gabriela Guillén, mostrando además el enfado que tiene encima por culpa de los erráticos movimientos de Bertín Osborne.

Y es que Gabriela Guillén creía que había conseguido sus pretensiones cuando acordó con Bertín un trato. Le acusa de no haber cumplido con lo prometido, aunque quizá él esperaba que la demanda de paternidad fuese retirada y no hiciese falta que se hiciese las pruebas de paternidad de un niño al que ya había reconocido como suyo públicamente. Sea como fuere, el cantante dijo hace dos semanas en su comunicado que “me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo”. Parece que se ha olvidado pronto de este compromiso.