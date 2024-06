Gabriela Guillén más fuerte tras el comunicado de Bertín Osborne: “No es la vida la que separa a la gente, es la maldad”

Este miércoles el comunicado de Bertín Osborne ponía a Gabriela Guillén en el centro de todos los focos. El presentador reconocía al hijo de la fisioterapeuta con la que mantuvo una relación. Tras muchos meses de polémica los que fueron amigos especiales han llegado a un acuerdo in extremis, justo antes de que llegara la cita de la prueba de paternidad, Gabriela el 19 en Madrid y Bertín el 20 en Sevilla.

En medio de este comunicado bomba surge una persona que ha tenido mucho que ver para que las negociaciones llegaran a buen puerto. “El Turronero” ha jugado un papel fundamental con “meses de mediación con ambos, pero nunca entre ellos”, ha dicho Sandra Aladro este jueves en “Vamos a ver”, para dejar claro que durante este proceso de acercamiento la expareja no se volvió a reunir hasta este pasado martes. “El martes por la tarde se produce el primer encuentro entre Bertín y Gabriela con una serie de personas y el único objetivo de redactar el comunicado. Gabriela conocía el contenido del comunicado, que perseguía darle su sitio y valor a Gabriela”, ha remarcado la periodista. Sin embargo, el contenido del comunicado no es lo único de lo que hablan en dicha reunión: “En ese encuentro los dos lo firman y dicen que al día siguiente lo van a distribuir” ha seguido Aladro. Una información que contrasta radicalmente con la obtenida por la revista “Semana”, donde Gabriela se mostró confundida y negó saber algo de este comunicado, cosa que, según informa Sandra Aladro, sería mentira: “Dice que está sorprendida y que se acaba de enterar por él, no está diciendo la verdad”, ha zanjado.

No serían las únicas palabras de la paraguaya que han resonado con fuerza, pues en su perfil de “Instagram” ha destacado un mensaje muy velado que podría estar dirigido a todos aquellos que la critican: “No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto”, ha escrito en su perfil”, ha compartido esta cita. Lo cierto es que en los últimos meses, desde que regresó a España, los comentarios negativos no han dejado de llegar y no solo por redes sociales, sino también por personas que la increpan por la calle y la llaman “Chacha” o “Has venido a cazar”.

Gabriela Guillén y Raquel Arias Instagram

Por suerte, Gabriela cuenta con el apoyo incondicional de sus personas de confianza, como Raquel Arias, quien siempre ha defendido a la fisioterapeuta en la televisión y daba las últimas noticias sobre su estado: “Aquí empezó todo. Sé lo duro que ha sido todo este tiempo para ti y por eso estaba tan segura de defenderte hasta el final”.