Gemma Mengual: "Quiero ir a África y colaborar con una ONG”

A lo largo de su carrera bajo el agua ha conseguido más de 40 medallas y distinciones, dos de ellas en los Juegos Olímpicos, y aunque ha pasado más de una década desde que se alejó de las competiciones, Gemma Mengual todavía sigue muy ligada a su pasión: la natación sincronizada. La compagina con el cuidado de sus hijos, Nil y Jou, fruto de su relación con su exmarido, Enric Martín; y otros muchos proyectos profesionales, como el lanzamiento de su propia línea de productos terapéuticos de CBD, uno de los compuestos que se encuentran en el cannabis.

Además, acaba de convertirse en la embajadora de Fusiona, la nueva gama de productos de Biosabor que incluye gazpachos y salmorejos elaborados con ingredientes de la máxima calidad, tal y como ella misma explica en LA RAZÓN.

¿Por qué Biosabor?

Por todos sus valores. Todo lo ecológico, biosaludable, la economía circular… Todo eso que ellos se están currando tanto y que es muy importante hoy. Como deportista, siempre he dado mucha importancia a lo que comía, y, como madre, también a lo que comen mis hijos. No es fácil encontrar productos de tanta calidad y con tantos nutrientes.

Gemma Mengual con un gazpacho de Biosabor Biosabor

¿Todavía cuida su alimentación ahora que no compite?

Sí, es verdad que hago menos deporte, pero sí intento mantener unos hábitos saludables. Intento comer bien, como cuando era deportista de élite, eligiendo siempre productos de calidad y ricos en nutrientes. Intento inculcar lo mismo a mis hijos, pero es muy complicado, con tantos productos ultraprocesados. Hay demasiadas tentaciones, comida fácil y rápida.

¿Es muy restrictiva o les permite un capricho?

No soy muy estricta, pero sí intento compensar. Entre semana preparo mucho los menús: que tengan proteínas, carne blanca, pescado, vegetales, una crema… Si no, ellos tirarían de un plato de pasta y más felices que nadie. El fin de semana sí me relajo un poco más. Si vamos a comer fuera se piden lo que ellos quieran, lo que les entre por los ojos. Mis padres hacían lo mismo conmigo, y eso que yo era deportista. Cualquier nutricionista te diría que tienes que tener un día para ti y darte un capricho, eso no mata a nadie.

¿Hacen deporte sus hijos? ¿Siguen sus pasos en la natación?

Con dos años ya los metí en el agua para que aprendieran solos a nadar, y aprendieron rapidísimo. Les encanta el agua, en verano no salen. Pero no les gusta como concepto de deporte para practicar, porque la natación la ven aburrida y la sincronizada ya la he hecho yo. A lo mejor les hubiera gustado el waterpolo, pero como descubrieron el balonmano, que lo eligieron ellos como extraescolar en la escuela y les encanta… Yo, con que hagan deporte, estoy contenta.

¿Le gustaría que se dedicaran profesionalmente al deporte?

Si les gusta, sí. Si tienen esa posibilidad de federarse y jugar en un club en el primer equipo… Eso lo irán viendo sobre la marcha, y si se lo toman en serio y les gusta, yo encantada. Pero, sobre todo, que se lo pasen bien.

Usted empezó muy pronto. ¿Sabía desde el principio que quería profesionalizar su afición?

Cuando empecé a competir con 12 años en campeonatos de España ya me di cuenta de que me gustaba. Viajaba, ganaba alguna medalla, y me fui metiendo poco a poco. Es un deporte que, una vez que te metes, como es tan difícil y tan complejo, ya cuesta salir. Todo lo demás fue viniendo. Estuve como voluntaria en los Juegos Olímpicos de Barcelona y cuando ví eso dije: ‘Esto es lo mío’. Lo vi claro.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me encanta leer, ver series, hacer excursiones.... Los fines de semana aprovecho para ir con mis hijos o mis amigos a probar algún restaurante, o una escapadita. Con mis hijos tampoco tengo muchas opciones. Por ejemplo, en Navidad hicimos una escapada a Lanzarote. Cuando tengo tiempo libre, intento dedicarlo al ocio.

¿Echa de menos competir?

No. Eso ya pasó. Esa adrenalina sí la echo de menos a veces, pero lo compenso con otras cosas. Eso sé que no va a volver, ese tipo de adrenalina que da, por ejemplo, estar en unos Juegos Olímpicos. Esa sensación no la voy a volver a tener, pero fue muy intensa, así que no hace falta repetirla tantas veces (ríe). A la natación sincronizada sí sigo vinculada, tengo mi campus de verano, colaboro con la federación, de vez en cuando hago alguna exhibición… Esa parte artística de este deporte la sigo teniendo cerca, pero sin la presión que conlleva competir.

Hace poco emprendió su propio negocio de productos de cannabis y tuvo mucha repercusión…

Sí, porque la gente lo asocia a las sustancias psicotrópicas, pero estos productos no tienen THC ni nada que ver con eso. El CBD está permitido por la Agencia Antidopaje desde los Juegos Olímpicos de Tokio, y es un producto natural antiinflamatorio, ansiolítico, va bien para el insomnio, para cualquier dolencia, dolores crónicos, contracturas… Yo lo tomo para dormir, y no tiene ningún efecto secundario ni alguna sustancia tóxica que te pueda perjudicar. Yo he sido deportista y he tenido que tomar muchos antiinflamatorios por mis dolores, si hubiera descubierto el CBD antes, me hubiera ahorrado muchas pastillitas.

¿Le gustaría volver a la televisión?

No, ahora no. Nunca digas nunca, pero ahora no lo tengo delante. Si me vienen a preguntar, lo valoraría. Siempre he aprendido muchas cosas de los programas en los que he estado, y me ha ido muy bien. Conoces a gente interesante, te pones a prueba… Por eso no digo que no, porque al final me gusta, pero, de momento, no.

¿Cómo se presenta el verano? ¿Algún plan especial?

Pues todavía estoy mirando. Si elijo algún destino, lo más posible es que sean las Islas Canarias, que a mis hijos les encantan, pero no lo tengo muy claro aún… Siempre hago unas vacaciones familiares, y luego otras con amigos. Como tengo a mis hijos cada 15 días, cuando están con mi ex aprovecho y me voy con mis amigos.

¿Cómo se lleva con Enric Martín tras el divorcio?

Muy bien, tenemos superbuena relación, sobre todo por los niños.

¿Algún proyecto frustrado que tenga pendiente?

A mi socia le encanta ir a África, ya ha visitado nueve países allí, y siempre me habla maravillas. Pero no ir de hotel, sino en plan mochila, con una ONG a colaborar. Es una cosa que me gustaría como experiencia y como todo. Lo que pasa que mis niños todavía eran pequeños, porque es un viaje que me gustaría hacer con ellos. También tengo ganas de hacer un viaje muy lejos con ellos, que siempre me dicen que quieren ver una isla chula con muchos animales. He esperado a que sean mayores y que lo disfruten de verdad. Quizás el año que viene… Ahorraré para eso (ríe).