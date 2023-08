«Genoveva, gracias a Dios está muy bien de su embolia pulmonar»

Cayetano Martínez de Irujo este año se ha quedado sin vacaciones. Así lo cuenta a LA RAZÓN, en una entrevista que concede en el marco del Festival Starlite Occident, al que acudió con su novia Bárbara Mirjan. La pareja no quiso perderse el espectáculo de la bailaora gaditana Sara Baras: «Me he escapado un día nada más a Marbella. Este año la palabra vacaciones no la conozco. Ha sido un mal año para el campo con la sequía tan grande que tenemos, y no podemos distraernos ni un segundo y hay que trabajar mucho». El conde de Salvatierra, Grande de España, dejó todo para fundar la empresa agrícola con la que gestiona las dos fincas que heredó de su familia, la Casa de Alba: una en Carmona y otra en Bujalance, llamada El Hierro. Sobre esta última planea una expropiación forzosa en caso de que la Junta de Andalucía declare de utilidad pública el proyecto de una megaplanta. El hijo de la duquesa de Alba, no se distrae ni un segundo y sigue peleando con uñas y dientes: «En esos estamos, en plena lucha, inmersos en varias batallas muy complicadas y este año no hay tiempo para estar relajado desgraciadamente. Así que me conformo con tener tiempo para ver este concierto, que nunca he visto en directo a Sara Baras y disfrutar de la noche con los amigos».

El aristócrata confirmó que este año la casa de Las Cañas, el que fue el hogar marbellí para toda la familia, en tiempos de la duquesa de Alba, ha sido alquilada por su hermano Fernando, que fue el heredero de la mansión frente al mar: «Sí, ahí está en ello Fernando».

El susto de salud de su ex

Una de las preguntas obligadas al conde de Salvatierra es por la salud de su exmujer Genoveva Casanova. Cayetano revela que «se está recuperando muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos de cómo evoluciona todo». La madre de los hijos del conde ha salido victoriosa de la embolia pulmonar que sufrió hace poco más de dos semanas y que le obligó a estar hospitalizada durante siete días. Ella misma ha reaparecido en redes sociales para explicar cómo se encuentra y las secuelas que padece tras este grave contratiempo de salud que terminó en un infarto y en un derrame: «No puedo expresar lo agradecida que estoy por tener la oportunidad de estar aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más. A mis doctores y el equipo médico que me atendió, mil gracias».

A pesar de su separación como pareja, el conde de Salvatierra y Genoveva siempre han mantenido una gran relación de amistad y se han apoyado en sus buenos y malos momentos. Así lo hizo ella cuando el noble sufrió sus problemas estomacales, siempre pendiente de su enfermedad. La última vez que les pudimos ver a los dos juntos, fue en la Semana Santa sevillana disfrutando de las procesiones y celebrando juntos el cumpleaños del duque de Arjona. La foto de familia paso a ser portada de las revistas. Allí posaron junto a su padre, los mellizos Amina y Luis, Genoveva y la actual pareja de Cayetano, Bárbara Mirjan, con la que ayer, fuera de los focos, y manteniendo total discreción, sin posar en el photocoll, disfrutó de los taconeos de Sara Baras.

Orgulloso de sus hijos

El mayor apoyo recibido por Genoveva en su enfermedad han sido sus hijos. Cayetano Martínez de Irujo, se siente muy orgulloso de ellos: «Ya vuelan solos». Amina y su mellizo Luis, cumplieron este 25 de julio 22 años y a su padre se le cae la baba, «con lo estudiosos y buenos niños que son». Luis, se acaba de graduar con honores en la Universidad de Exeter, y Amina ha terminado sus estudios de postgrado con éxito, un MBA en la escuela de negocios Instituto de Empresa de Madrid, un curso de postgrado que comenzó en septiembre del año pasado. Ahora la nieta de la duquesa de Alba ha pasado unos días de vacaciones con su grupo de amigos en Cerdeña. Amina es muy cómplice de su madre, le gusta la cocina y está entrenando a Genoveva Casanova para que sea una de las mejores concursantes de la próxima edición de «MasterChef Celebrity».

Tanto Luis como Amina han optado por vivir de manera discreta y desde que cumplieron 18 años apenas los hemos visto en algunos eventos públicos y siempre relacionados con su familia. Uno de los años pasados vimos a Luis con su padre también en el festival de Starlite. Los hermanos aunque nacieron en México se instalaron enseguida con sus padres en Sevilla. Cayetano y Genoveva se dieron el «sí, quiero» cuando sus hijos tenían cuatro años y en 2007 anunciaron su separación.