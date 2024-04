Gerard Piqué y Clara Chía, a empujones al llegar a Madrid: “Te voy a pegar una ostia que te vas a cagar”

Gerard Piquéno siempre se siente muy amigo de la prensa, pero en ocasiones entiende a los gráficos y profesionales de la información como auténticos enemigos. Eso siempre que no está de promoción de algunos de sus trabajos más allá del fútbol o cuando recurre a los medios para aclarar algún aprieto en el que le ha colocado su ex, Shakira, mediante sus incendiarias –y pegadizas- canciones. Pero este viernes ha protagonizado un incómodo y tenso momento a su llegada al aeropuerto de Madrid, acompañado de Clara Chía. Bueno, en realidad la pareja no estaba sola y ahí llega la polémica y es que estaban flanqueados por un séquito de guardaespaldas que han impedido que la prensa haga su trabajo.

La pareja abandonaba las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid protegidos por un nutrido equipo de seguridad formado por ocho personas. Expertos en asegurar la integridad física de quien contrata sus servicios, pero no tanto a la hora de tratar con los medios de comunicación, como así ha dejado buena cuenta uno de sus escoltas, que incluso ha terminado amenazando con agredir a un cámara que tan solo buscaba un buen plano para inmortalizar la llegada del futbolista y su novia a la capital: “Te voy a pegar una ostia que te vas a cagar”, ha llegado a pronunciar el guardaespaldas, como así han detallado en el programa de Telecinco ‘TardeAR’.

Gerard Piqué y Clara Chía TardeAR

Desde el programa de Ana Rosa Quintana, este viernes conducido por Frank Blanco, aseguran que estos escoltas son miembros de seguridad de AENA. Con ello han subrayado que estos profesionales de la seguridad tienen como principal cometido velar por la seguridad de todos los usuarios del aeropuerto, aunque ahora tan solo parecían interesados en proteger a Gerard Piqué y Clara Chía de ser grabados por los cámaras. Algo que ha cabreado mucho en el citado programa, que han puesto de relieve lo innecesario del amplio dispositivo de seguridad y lo exagerado de las formas de tratar a la prensa. “Dos reporteras y un cámara, ¡qué peligro!”, destacaba Miguel Ángel Nicolás.

Leticia Requejo se ha puesto en contacto con “una persona de AENA”, que también se ha sorprendido por las imágenes que han mostrado en televisión: “Esto no lo había visto en mi vida. Esto puede pedirlo cualquier ciudadano, tú puedes solicitar a AENA salir acompañado, que no escoltado. Obviamente, tienes que justificar el motivo, pero me dejan claro que no es que Gerard Piqué haya salido escoltado”. Este detalle ha sacado de sus casillas al presentador, que ha querido hacer una distinción al público para que no se caiga en equívocos: “Aquí hay dos cosas. Una es que intuimos que ese servicio es gratuito, por lo que Piqué es libre de contratar a quien quiera. Pero la segunda persona que les acompaña no se ha enterado de que esto no funciona así, que no puedes amenazar a la prensa”. Además, aprovechando que le han informado que este viernes, 19 de abril, es el cumpleaños de Clara Chía, ha aprovechado para felicitarla, aunque con un tirón de orejas nada festivo: “Clara-mente, que cumplas muchos más, pero vamos, vaya manera de celebrar el cumpleaños. Organízatelo mejor para el año que viene, vaya fiesta. Es que son cosas como del siglo pasado”, sentenciaba.