Shakira acerca inesperadamente posiciones con Clara Chía: por fin la acepta

A Shakira no le sentó nada bien descubrir que en su nevera la mermelada que tan solo ella consumía cada vez bajaba más, especialmente cuando ella no estaba. Así descubrió que Gerard Piqué tenía una aventura con una joven que, después, fue identificada como Clara Chía. Así comenzó la batalla hace dos años, cuando la cantante y el futbolista decidieron separarse y él iniciar una nueva vida al lado de su joven amada. Mientras ellos vivían su historia de amor, la colombiana se centró en componer lapidarias canciones con las que dejar claro su rechazo a este romance. No solo lanzó dardos envenenados a su ex y padre de sus hijos, sino también ha hecho ‘Clara’ referencia a su nueva pareja. Y siempre para dejarla en mal lugar.

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía La Razón Gtres

Pero no solo le declaró la guerra en el terreno musical, sino que también se opuso a ella de puertas para dentro. Especialmente en todo aquello que podría implicar a sus hijos. Shakira y Gerard Piqué tuvieron que negociar mucho para poder repartirse sus propiedades, sus recuerdos y, sobre todo, lo referente a la custodia de sus vástagos, Milan y Sasha. Tuvieron muchos intentos infructuosos para poder separar sus caminos sin ponerse la zancadilla, pero al final la colombiana cedía si se cumplía su condición sobre Clara Chía. Pedía que ella no tuviese contacto alguno con sus hijos. Que siguiesen viviendo en mundos paralelos que jamás se cruzasen.

Y aquí está precisamente la novedad y el cambio de actitud de Shakira respecto a la joven que ha anidado en el corazón de su ex. La cantante ha decidido retirar esa prohibición, coincidiendo con un día muy especial tanto para ella como para el futbolista. Y es que este 2 de febrero ambos cumplen años, aunque ella sopla 47 velas y él brinda por sus 37 primaveras. Tal y como se acaba de dar a conocer en el programa ‘Vamos a ver’, la pareja ha estado negociando a través de sus abogados cómo hacer para que Clara Chía comenzase a formar parte poco a poco de la vida de Milan y Sasha. Y es que deben tener normalidad en lo referente a la vida sentimental de sus progenitores. Quizá el mejor regalo que la expareja pueda regalarse para pasar página dejando el rencor atrás.

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos, Milan y Sasha Instagram

Así, Shakira y Gerard Piqué han logrado cerrar un acuerdo que permite que Clara Chía pueda conocer a los hijos de su pareja. Ya podrá hablar con ellos y saber en primera persona qué idea se han formado de ella, después de tener constancia de su existencia tan solo por su padre y, por supuesto, por las canciones de su madre. Y es que la cantante incluso se opuso a que sus hijos fuesen a la boda de su tío, la de Marc Piqué con María Valls, porque allí tendrían que verse con Clara. Muy pocos defendieron esta decisión e incluso se criticó este paso como una rabieta injustificada que perjudicaba a los menores, privándoles de un día especial con su familia paterna. Parece que esto caló en ella y ahora ha decidido dar el paso correcto y el día de su cumpleaños regalarle a Piqué el permiso de juntar a sus seres queridos al fin.