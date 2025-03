Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz, reaparece tras salir de la cárcel por el cáncer que sufre: "Estoy regular"

José María Gil Silgado, empresario sevillano y expareja de María Jesús Ruiz, ha tenido una vida marcada por problemas legales y de salud. Su relación con la ex Miss España, que comenzó a principios de los años 2000, fue ampliamente mediática y juntos tuvieron una hija llamada Alba.

En 2018, tras idas y venidas, la pareja puso fin a su relación, lo que desencadenó una serie de acusaciones mutuas. La modelo denunció a Gil Silgado por malos tratos físicos, insultos y amenazas, lo que llevó a su condena a nueve meses de prisión por coacciones a la madre de su hija.

Además, Gil Silgado se enfrentó a otros problemas legales. En 2020, fue condenado a 18 meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes relacionado con caballos. Anteriormente, en 2015, había sido condenado a dos años de cárcel y una multa por un delito contra la Hacienda Pública. También fue acusado de blanquear dinero procedente de la trama Malaya a través del Xerez Club Deportivo, del cual era presidente, aunque finalmente fue absuelto de estos cargos.

Debido a su delicado estado de salud, incluyendo un cáncer de colon y problemas cardíacos, Gil Silgado fue puesto en libertad condicional en enero de 2024, tras cumplir tres años y tres meses en prisión.

Gil Silgado reaparece

Desde entonces, el empresario ha estado “desaparecido” y alejado de la opinión pública, centrándose en su recuperación y en seguir adelante pese a sus complicados problemas de salud. Ahora, Gil Silgado ha vuelto a ser visto en público, en el concierto que el cantante Manu Tenorio ha ofrecido en Sevilla, y ante la prensa ha compartido algunos detalles sobre cómo se encuentra.

José María Gil Silgado reaparece un año después y nos cuenta cómo se encuenta: "Regularcete y luchando" Europa Press

“No queda otra... De salud estoy regular, visitando hospitales y consultas médicas, saliendo adelante como puedo. Aparte de los problemas de corazón, que tengo colocados dos stent y he sufrido dos infartos, me descubrieron un cáncer de colon, del que me operaron”, ha indicado, lamentando que pasa “más tiempo en los hospitales que en casa”.

La relación con su hija Alba

La relación entre José María Gil Silgado y su hija Alba ha sido compleja y ha pasado por diversas etapas. Durante la participación de María Jesús Ruiz en el programa “GH DÚO” en 2019, Gil Silgado asumió el cuidado de Alba, lo que generó tensiones entre ambos progenitores tras la finalización del concurso.

En ocasiones, Gil Silgado ha expresado públicamente su deseo de mantener una relación cercana con su hija, aunque las disputas legales y personales con María Jesús Ruiz han dificultado esta situación.