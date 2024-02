José María Gil Silgado, en libertad: "Los tres años de cárcel han sido durísimos"

Han sido tres años en prisión que José María Gil Silgado califica a la revista PRONTO como “muy duros”, a la privación de libertad por un delito de alzamiento de bienes se unen “mi lucha contra un cáncer de colon y problemas cardíacos. Estoy feliz por haber recuperado la libertad, pero tengo citas médicas continuamente”.

Vaya panorama…

No queda otra. De salud estoy regular, visitando hospitales y consultas médicas, saliendo adelante como puedo. Aparte de los problemas de corazón, que tengo colocados dos stent y he sufrido dos infartos, me descubrieron un cáncer de colon, del que me operaron, y parece que está paralizado.

¿Cómo se plantea su futuro más Inmediato?

Volcado en la familia, que es el mayor apoyo que tengo, y en recuperar mi salud.

¿La atención sanitaria en la cárcel fue satisfactoria?

Siempre me atendieron muy bien. Y ahora sigo un tratamiento y muchas pruebas.

Tres años y tres meses encerrado, que califica como muy duros.

Durísimos. Ten en cuenta que, aparte de estar encarcelado, me vinieron todos los problemas de salud. Era un desasosiego continuo. Y, además, estuve cuarenta y cinco días ingresado en un hospital tras la intervención del cáncer de colon… Es que me dijeron que me quedaban menos de cuarenta y ocho horas de vida. Imagínese que tragedia. Fue desesperante. De hecho, se publicó que me había muerto. Menudo susto para mis hijos. Me han dado la libertad por un artículo, el 104.4, que se refiere a presos con enfermedades graves e incurables…

María Jesús Ruiz y José María Gil Salgado larazon

¿Cuánto tiempo lleva sin ver a su hija pequeña, la niña que nació durante su relación sentimental con María Jesús Ruiz?

Más de tres años. No quise que la pobre fuera a una cárcel a ver a su padre tras unas rejas. Ahora quiero recuperar las visitas, y mis abogados están moviendo el tema porque mi relación con su madre no es buena, esta mujer no colabora… Todo se hará por lo legal.

¿Siente rencor hacia María Jesús?

No es eso. Pero bien es cierto que la misma persona me hundió pero me ha dejado una hija que es la más bonita de este mundo. La vida tiene estos contrastes. Mi pequeña ya tiene ocho años y no quiero perderme su crecimiento y su educación.