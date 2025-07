Gisela y su pareja rompen un año después de convertirse en padres: la decisión que ha tomado el ex de la cantante

Gisela y José Ángel Ortega han decidido tomar caminos separados. Después de más de 10 años de relación y un hijo en común, la pareja ha confirmado su ruptura. Fue Lorena Vázquez en "Y ahora Sonsoles" la encargada de desvelar la separación de la artista.

"Una noticia que no esperábamos. Es cierto que un diario catalán ha dado la información y ellos aseguran que la tenían contrastada. Surge todo esto a raíz de una intervención de Gisela en la final de "Tu cara me suena" sobre la canción que canta y eso hace saltar todas las alarmas. He hablado con ella hace unos minutos y me ha confirmado la noticia. No es agradable y nos pide encarecidamente que comprendamos el momento que está pasando y piden respeto para ella y José", relataba la periodista. Según Vázquez, ha sido una separación de mutuo acuerdo "por el bien del hijo que tiene en común. Por lo que conozco a Gisela ella está afectada y quiere intentar quitarle hierro al asunto y no piensa hacer declaraciones sobre el tema ni acudir a un programa de televisión. Tampoco quiere hacer un drama ni una noticia".

La determinación de José Ángel Ortega

La ya expareja de Gisela ha tomado una decisión tras su separación: borrar cualquier rastro de su relación con la artista en su perfil de Instagram, una cuenta que continúa siendo pública y en la que acumula más de 5 mil seguidores. El contenido en el que que aparece con su hijo Indiana ha preferido no borrarlo y ambos continúan siguiéndose en redes.

Después de 10 años de amor, Gisela y José Ángel Ortega ya no están juntos, y su ruptura no ha sido reciente, a pesar de que haya salido ahora a la luz. De hecho, la artista dio algunas pistas de su actual situación sentimental en la final de "Tu cara me suena". La exconcursante de "Operación Triunfo" escogió para la gala final la canción " "Nothing compares 2 U" de Pink y se abrió en canal cuando explicó el motivo de su elección. "Tiene una carga sentimental y, cómo decirte, un punto de conexión conmigo en este momento de mi vida. Y creo que, ahí, voy a poder ponerle, si no me traiciona la emocionalidad y no se me rompe la voz, todo el alma que pueda (...)“¿Sabes qué pasa, Manel? Que la música siempre nos salva", reflexionada Gisela.

Padres de un niño

En abril de 2024 nació Indiana, el primer hijo de la pareja. Tras un largo proceso de fertilidad, la artista cumplió su sueño junto a su pareja de ser madre a los 44 años, después de cinco años de intentos y una fecundación in vitro. Un año después, Gisela y José Ángel han tomado caminos separados, pero su ruptura se ha desarrollado en buenos términos por el bien de su bebé.