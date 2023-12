Gisela da su parte de salud tras ser ingresada de urgencia en su quinto mes de embarazo: "Fue un dolor inhumano"

En los últimos días han saltado todas las alarmas respecto a la salud de la cantante Gisela después de que tuviera que ser ingresada en el hospital en su quinto mes de embarazo. La artista sufrió un cólico nefrítico muy doloroso y tuvo que permanecer varios días en la clínica, aunque lo que más le preocupaba era el bienestar de su bebé. "El bollito está bien. Me han estado controlando el latido y que estuviera bien, que para mí era lo más importante. Afortunadamente estoy en buenísimas manos, me han cuidado y me siguen cuidando fenomenal. Está siendo duro, pero seguimos con muchas ganas y esperanza", comentó en sus redes sociales.

Por fortuna, Gisela ha recibido el alta y en este momento se recupera en casa del tremendo susto que ha supuesto para ella y su pareja, José Ángel Ortega, este inesperado bache de salud. "Han sido unos días muy duros y muy intensos física y emocionalmente, sobre todo por el miedo de lo que le pudiera pasar al bollito, como yo digo", ha señalado la intérprete de "Aquella estrella de allá" a la salida del hospital.

Aunque todo ha salido bien, Gisela es consciente de la gravedad que un cólico nefrítico puede alcanzar, y reflexiona sobre el fatal desenlace que podría haber tenido esta historia: "Una infección en el riñón es muy peligrosa a nivel vital, puedo morirme yo, el bebé y ser un cuadro pues muy fatal, lo que se quería evitar era eso".

Gisela recibe el alta hospitalaria tras ser ingresada de urgencia en su quinto mes de embarazo: "No se lo deseo a nadie" EUROPAPRESS

Además, ha recordado lo mal que lo pasó cuando sufrió el brote de dolor, un dolor tan agudo que "entras en shock, convulsionas, es inhumano. Además, no me podían poner la medicación que normalmente se pone a este tipo de cuadros porque estoy embarazada. He pasado tres días que que no se los deseo a nadie".

Ahora, la solución pasa por “un parche” provisional que durará hasta que dé a luz, y a partir de ese momento podrá someterse a un tratamiento más a largo plazo: "En principio, lo que me han hecho tiene que aguantar hasta el final del embarazo e iremos viendo día a día".