María Castro, muy asustada: “No sentía a la bebé en la barriga”

La actriz María Castro anunció hace pocas semanas con una divertida foto familiar que estaba esperando a su tercer hijo, pero este fin de semana ha tenido un susto por el estado de su futuro bebé. Castro es madre ya de dos niñas y durante este embarazo ha estado cuidándose mucho para que todo vaya bien.

Sin embargo, este lunes sus redes estallaban al relatar un pequeño susto que había tenido este fin de semana. “Quería dedicar este espacio a una persona que hizo que el sábado me fuera más tranquila a la cama”, comenzaba contando con gran cariño por la persona que le ha dado paz durante este fin de semana.

“No sentía a la bebé en la barriga, no tengo por qué sentirla aún mañana estoy de 19 semanas solamente, pero es que hace una semana y media si la sentí” proseguía contando la tensión por la que tuvo que pasar durante todo el sábado. “Ya es el tercer embarazo y puedo percibir como ese aleteo, ese palpitar que es de la bebé, pero luego dejé de sentirla”.

Empezaba a relatar el verdadero drama que tuvo que afrontar: “Supongo que entendéis el agobio, que realmente no es tanto porque yo lo tapo, soy de seguir con la vida para delante y aparcarlo en un rincón de la cabeza, pero está ahí el runrún. Y supongo que las que habéis tenido un final desgraciadamente un final no feliz en los embarazos que cualquier síntoma que se escapa de lo que no consideramos que es normal pues asusta”.

María Castro relata su susto en el embarazo de su tercer hijo Instagram

Por suerte para la actriz de ‘La Promesa’ tenía un contacto que pudo ayudarla y es que “una chica me había escrito por ‘Instagram’ para hacerme una eco 5D más adelante. Le pregunté si hacían ecos antes de tiempo. De hecho me ha pedido ‘no subas nada por favor’, porque le habían dejado el ecógrafo, se le había estropeado el suyo profesional”, cuenta como esta profesional había mostrado su mayor dedicación por la salud tanto de la hija como de la madre. “Vino a casa a las diez de la noche. Pudimos ver a la bebé, oír el latido, se estiraba, se daba la vuelta”, concluye su historia.

Sin embargo, el punto que más ha querido remarcar, dejando a un lado su pánico por no sentir a la pequeña, ha sido la dedicación: “Creo que la gente que hace estas cosas, porque ir a una casa a las diez de la noche no forma parte de su contrato, se merece una mención especial. Me hace gracia porque ella estaba preocupada porque no se le viera la carita y yo solo quería oírla. Muchas gracias porque he pasado un fin de semana maravilloso gracias a ti”, terminaba muy agradecida.