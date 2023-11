Gloria Camila da su sincera opinión sobre la actuación de Rosalía cantando por Rocío Jurado en los Latin Grammy

Rosalía fue uno de las grandes protagonistas de la gala de los Latin Grammy 2023 en Sevilla el pasado 16 de noviembre. La artista sorprendió versionando "Se nos rompió el amor", de Rocío Jurado, y, de paso, aprovechó para lanzarle una indirecta a su ex, Rauw Alejandro, que se encontraba en la ceremonia junto a su madre, añadiendo a la letra la canción la frase "se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo".

Como todo lo que hace Rosalía, la actuación generó gran controversia entre el público y, aunque la gran mayoría aplaudió su versión, algunos fueron muy críticos con la cantante, ya que consideraron que intentaba imitar a Rocío Jurado. Y ahora, días después, le ha tocado el turno de dar su opinión sobre el asunto a Gloria Camila, la hija de "la más grande", en su última aparición pública.

La joven, muy agradecida, ha reconocido que le encantó ver a Rosalía cantar una canción de su madre. "Me parece un orgullo. Me ha gustado y agradezco que le haya hecho un homenaje a mi madre y la verdad es que me ha gustado bastante. Luego han hecho además un remix como de mi madre y Rosalía cantando a dúo y me ha parecido brutal ese remix. Y ya está, solo me quedo con la parte positiva, que es que le ha hecho un homenaje en Sevilla el día de los Latin Grammy", ha declarado Gloria Camila sobre la actuación de la artista.

Además, la hija de Rocío Jurado ha salido en defensa de Rosalía y ha señalado que nunca las compararía, ya son artistas totalmente diferentes. "Yo no las compararía porque evidentemente son dos estilos muy diferentes y tonos muy diferentes", ha explicado. "Para empezar, no se pueden comparar a dos artistas cuando además Rosalía lo que ha hecho es homenajearle, hacer un homenaje a su manera versionada. No le ha intentado ni imitar, ni igualar, ni nada", ha reiterado sobre la intención de la catalana de homenajear a "la más grande". "Si la hubiese intentado imitar, ahí sí que hay comparaciones, pero como no lo ha intentado simplemente hay que admirar el arte de cada una", ha zanjado sobre el asunto.

No fue la única del clan Mohedano en reaccionar y aplaudir a Rosalía y su actuación en los Latin Grammy 2023. Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado, también agradeció públicamente desde su perfil de Instagram a la artista catalana el bonito homenaje que le rindió a su abuela en la gala más importante de la música latina.