Gloria Camila le envía un inesperado mensaje a Ana María Aldón justo cuando se cumple un año de su ruptura con Ortega Cano

Gloria Camila ha resurgido como el ave fénix de sus cenizas y, después de haber atravesado una época muy complicada anímicamente, por fin puede decir que se encuentra en uno de los momentos más tranquilos y felices de su vida. Centrada en sus estudios, su trabajo y dedicando su tiempo libre su pareja y familia, la hija de Ortega Cano está en paz consigo misma y con su alrededor.

La joven, anoche asistió a una fiesta en un conocido restaurante de Madrid, y habló sobre todos estos asuntos con la prensa. "Estoy entretenida con mil cosas que me apasionan: la moda, el derecho, el amor porque David también es un apoyo súper importante, con mis hermanos que me lo paso genial y los amo, con mi familia... al final estoy volviendo otra vez a mi ser, resurgiendo", desvelaba Gloria Camila sobre sus planes. "La vida es así y te da palos, también te da la fortaleza y la madurez para poder enfrentarte a cualquier situación", señalaba sobre la época tan difícil que vivió y que le ha hecho salir más fuerte. Además, la hija de Rocío Jurado ha revelado sobre su nuevo proyecto profesional que "estoy súper contenta, con la tienda a tope, en plan con la producción que en breve sale", aunque ahora mismo se encuentra "super estresada".

Ortega Cano y Gloria Camila en la fiesta de cumpleaños de El Turronero Gtres

Justo cuando se ha cumplido un año de la separación de su padre con Ana María Aldón, Gloria Camila ha echado la vista atrás y se ha pronunciado el asunto. "El tiempo pasa muy rápido y "para adelante como los de Alicante". Todo está igual, no en "stand by", en '"top, never", pero siempre la respetaré porque es la madre de mi hermano y ya está", declaraba la hija de Ortega Cano sobre la diseñadora de moda, enviándole un mensaje conciliador, a pesar de todo lo pasado entre ellas. "Si luego tengo que recibir ataque por otras partes, ellos sabrán", sentenciaba.