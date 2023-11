Gloria Camila paga las consecuencias de manifestarse contra la amnistía y criticar a Pedro Sánchez: "He perdido mil seguidores"

Gloria Camila ha sido una de las caras conocidas que ha mostrado públicamente su total rechazo a la amnistía y ha criticado duramente a Pedro Sánchez en redes. La hija de Ortega Cano no dudó en manifestarse y dar su opinión sobre la actual situación política de nuestro país, motivo por el que ha perdido unos cuantos seguidores en Instagram.

"Como era de esperar, ayer me manifesté y bueno pues he perdido a mil seguidores", ha comenzado diciendo en un story. "Pero lo que no puede ser es que vengan los socialistas a ubicarme ya de derechas y a hablarme de que los otros partidos no son mejores que lo que está haciendo Sánchez. Esto se trata de algo común general de España que nos debería de importar a todos", ha explicado Gloria Camila. La hermana de Rocío Carrasco prefiere opinar públicamente sobre la amnistía y mostrar su rechazo antes que no hacerlo y seguir teniendo seguidores. No es la primera vez que la hija de Ortega Cano se posiciona políticamente hablando y paga las consecuencias en redes por su ideología.

A pesar de haber perdido seguidores, otros cibernautas afines a su opinión han decidido seguirla y mostrarle su total apoyo. Gloria Camila, orgullosa, también ha compartido la multitud de mensajes de cariño recibidos por mostrarse opuesta a la amnistía de parte de algunos followers, alabando su valentía como personaje público de criticar al Gobierno y a Pedro Sánchez.

Gloria Camila recibe mensajes de apoyo por su opinión contra la amnistía Instagram

Junto a Gloria Camila, multitud de rostros conocidos, como es el caso de María Pombo, Laura Matamoros, Frank Cuesta o Tomás Páramo entre otros tantos, han expresado desde sus perfiles de Instagram su rechazo total a la amnistía, mostrando su total preocupación por el futuro de España. "No soy facha, soy española y esto me duele", escribía la influencer Rocío Osorno sobre la situación actual que está atravesando nuestro país.