El guiño de Sonsoles Ónega a Doña Letizia en una de las noches más especiales de su profesión

Sonsoles Ónega ejerció anoche de maestra de ceremonias la XI gala de Las Top 100 Mujeres Líderes en España celebrada en Teatro Real de Madrid. La periodista, que está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera, se mostró muy emocionada ante los medios por haber sido la elegida para conducir la velada y quiso tener un detalle con todas sus amigas, incluida la Reina Letizia.

La presentadora de Antena 3 ha querido recalcar que sin el apoyo de grandes mujeres no habría podido llegar a donde está ni haber ganado el Premio Planeta, uno de los galardones más importantes de la literatura. "Yo tengo muchas mujeres valiosas, además tengo al inmensa suerte, y lo digo llena de orgullo, de tener una hermana muy valiosa que me da los mejores consejos y una red de amigas muy sólida que nos entendernos y apoyamos todas a todas, y eso no tiene precio", declara sobre el asunto. La Doña Letizia es una de las componentes de esta "red amigas" y siempre ha apoyado públicamente a Sonsoles Ónega, con la que mantiene una estrechísima relación de amistad desde hace más de 20 años. De hecho, cabe recordar que la Reina de España revolucionó con su presencia en la firma de libros de la periodista en el Corte Inglés de Callao el pasado 11 de noviembre. Como una fan mas, la madre de Doña Leonor hizo más de 40 minutos de cola para que Sonsoles le dedicase "Las hijas de la criada".

Sonsoles Ónega se sincera y hace balance del gran momento que está atravesando Europa Press

Más allá de ser una de las presentadoras más exitosas de nuestro país y ser la ganadora de este año del Premio Planeta, Sonsoles Ónega triunfa también en el terreno sentimental y está viviendo una bonita relación al lado de su novio Juan, el financiero que le ha devuelto la ilusión en el amor y que se ha convertido en uno de sus mayores apoyos estos últimos meses. A pesar de su discreción, la periodista ha declarado en más de una ocasión lo feliz y enamorada que se encuentra. Agradecida y afortunada por todo lo que está viviendo, Sonsoles confiesa que está viviendo "un momento irrepetible". "Nunca más volveré a vivir las experiencias que he tenido este año, como ganar el premio Planeta que es lo más importante que me ha pasado en mi carrera literaria y profesional, doy gracias Dios y a la audiencia que nos respalda y nos permite seguir cada día", desvela la periodista.