Juan, el novio de Sonsoles Ónega, se convierte en el mayor apoyo de la periodista en uno de los días más importante de su vida

Sonsoles Ónega está imparable. La periodista se encuentra atravesando por una de las mejores etapas de su vida y no para de generar éxitos en el terreno profesional. Además, ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor al lado de Juan, el financiero que le ha robado el corazón y con el que está viviendo un intenso y feliz romance desde hace unos meses.

Esta mañana, Sonsoles Ónega ha vivido uno de los días más importantes de su carrera y Juan no ha dudado en apoyar a su pareja durante la presentación de "Las hijas de la criada", la novela con la que ha ganado el Premio Planeta este año. Eso sí, al igual que los familiares de la presentadora, su novio ha preferido estar en un segundo plano y no robarle protagonismo a la escritora.

Sonsoles Ónega con pantalones rosas. Gtres

Sonsoles Ónega, durante la presentación, no ha dudado en confesar que está viviendo una época muy dulce. "Sí, yo toco madera todas las mañanas, la madera que tengo aquí, el serrín, porque a veces cuando las cosas van muy bien siempre pienso que da miedo", ha expresado, muy sonriente y emocionada. "Todos han venido y me hace muy feliz", ha señalado sobre todos sus seres queridos, que no han querido perderse este día tan especial.

La periodista no solo triunfa en el mundo de la literatura, sino que se ha convertido en la líder indiscutible de las tardes de la televisión y arrasa en audiencias con su programa "Y ahora Sonsoles". Sobre la conciliación familiar y el trabajo también se ha pronunciado la presentadora, asegurando que "sí que ha costado, pero bueno, a mí no me cuesta lo que pasa es que la mujer tiene un sentido de culpa terrorífico, ¿no? Porque cree que le está robando tiempo a los demás, pero yo creo que ellos están razonablemente satisfechos y si mi familia está contenta, yo estoy contenta".